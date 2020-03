Κόσμος

Το Κρεμλίνο απάντησε στον Ερντογάν

Ο Σουλτάνος ζήτησε να «κάνουν στην άκρη» οι Ρώσοι στη Συρία...

Η Ρωσία είναι η μόνη χώρα της οποίας στρατεύματα βρίσκονται νόμιμα στη Συρία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ μιλώντας στη ρωσική τηλεόραση. Αυτή ήταν η απάντηση της Μόσχας σε σχετική δήλωση του Ταγιπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας, το Σάββατο, στην Κωνσταντινούπολη, είπε ότι στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του, του ζήτησε να «κάνει στην άκρη» και να αφήσει την Τουρκία να αντιμετωπίσει όπως πρέπει το συριακό καθεστώς.

«Δεν πήγαμε στη Συρία επειδή μας κάλεσε ο Ασαντ», είπε ο Ερντογάν στέλνοντας σαφή μηνύματα στον Πούτιν. «Πήγαμε στη Συρία επειδή μας προσκάλεσε ο συριακός λαός. Και δεν σκοπεύουμε να φύγουμε, μέχρι ο συριακός λαός να μας πει "εντάξει, τελειώσατε τη δουλειά σας"».

Απαντώντας ο Πεσκόφ για λογαριασμό του Κρεμλίνου, υποστήριξε ακριβώς το αντίθετο. Η Ρωσία, είπε, ενεργεί στην περιοχή έπειτα από αίτημα της νόμιμης ηγεσίας της Συρίας.

«Όλες οι άλλες στρατιωτικές δυνάμεις άλλων χωρών βρίσκονται στη Συρία κατά παράβαση των αρχών των διεθνών κανόνων», τόνισε συμπληρώνοντας, επίσης με νόημα, ότι οι δυνάμεις του Άσαντ μάχονται εναντίον τρομοκρατών, τους οποίους η Τουρκία όφειλε να έχει αφοπλίσει, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Σότσι.