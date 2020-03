Κοινωνία

Πέθανε ο οδηγός που ακρωτηριάστηκε σε τροχαίο

Ο άτυχος 34χρονος "έφυγε" από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής…

Δεν άντεξε ο 34χρονος οδηγός της μηχανής που ακρωτηριάστηκε στην παλαιά Εθνική οδό Κορίνθου – Επιδαύρου, το μεσημέρι της Κυριακής , στην Αργολίδα. Ο άτυχος οδηγός πέθανε νωρίς το απόγευμα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο οδηγός από την Αργολίδα έχασε τον έλεγχο και ανατράπηκε με την μηχανή του.

Λίγη ώρα μετά την διακομιδή του στο νοσοκομείο του Άργους ο άτυχος 34χρονος Δ.Α. εξέπνευσε.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε έναν νέο άνθρωπο διενεργεί το τμήμα τροχαίας του Α.Τ. Επιδαύρου.

πηγή: argolikeseidhseis.gr