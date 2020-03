Κοινωνία

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: Τουρκικό στρατιωτικό όχημα...κάνει βόλτα στα ελληνοτουρκικά σύνορα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Όχημα του τουρκικού στρατού περνά ανάμεσα από τους συγκεντρωμένους στα σύνορα με την Ελλάδα, ανενόχλητο…