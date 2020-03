Υγεία - Περιβάλλον

Σύψας: Δεν αποκλείεται να υπάρχουν κρούσματα κορονοϊού που δεν τα ξέρουμε (βίντεο)

Ο ειδικός σύμβουλος του ΕΟΔΥ μιλά για τους τρόπους αλλά και το χρόνο μετάδοσης του ιού, που μετρά ήδη επτά κρούσματα στη χώρα μας.