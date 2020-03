Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Περισσότεροι αυτοί που έγιναν καλά από τους νεκρούς στην Ιταλία

Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα όσο αφορά αυτούς που ξεπέρασαν το φονικό ιό. Προβληματίζουν τα χιλιάδες κρούσματα.

Τα κρούσματα κορονοϊού, στην Ιταλία, έχουν αγγίξει τα 1.694. Οι νεκροί είναι πλέον 34, ενώ 84 ασθενείς έχουν γίνει καλά, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν οι ιταλικές αρχές. Από την αρχή της εξάπλωσης του ιού, στην Ιταλία, έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις για την ανίχνευσή του πάνω από είκοσι χιλιάδες άνθρωποι.

Οι ασθενείς που εισήχθησαν στο νοσοκομείο είναι 639 και 140 είναι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Έξω από δημόσια νοσοκομεία της χώρας έχουν στηθεί εκτάκτως 283 κέντρα, στα οποία εξετάζονται πολίτες, οι οποίοι μπορεί να έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό.

Στο μεταξύ, έκλεισαν στη Ρώμη οι πύλες της ιστορικής εκκλησίας San Luigi dei Francesi, ένας ιερέας της οποίας έχει βρεθεί θετικός στον ιό στο Παρίσι. Η συγκεκριμένη εκκλησία ανήκει στη Γαλλική Πρεσβεία στην Ιταλία.

Η ιταλική δικαιοσύνη, τέλος, άσκησε δίωξη κατά δεκαοκτώ κατοίκων της «κόκκινης ζώνης» κοντά στην πόλη Λόντι, οι οποίοι προσπάθησαν να παραβιάσουν την απομόνωση, την οποία έχει επιβάλλει η κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε.