Πολιτική

Κροατία: Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε στην προστασία των συνόρων

Τη βούληση της χώρας να στηρίξει την Ελλάδα και τη Βουλγαρία εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών της Κροατίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κροατίας, της χώρας που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, έστειλε μήνυμα στήριξης στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία με ανάρτησή του στο Twitter, όπου αναφέρεται:

«Η προεδρία της Κροατίας στην ΕΕ στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Βουλγαρίας που πασχίζουν να προστατεύσουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διατυπώνουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε».