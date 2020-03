Πολιτική

Πέτσας: δεχόμαστε ασύμμετρη απειλή από την Τουρκία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τα πέντε “βήματα” αποτροπής των παράνομων προσφυγικών ροών που αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ…

"Τις τελευταίες ημέρες, η Ελλάδα δέχεται αιφνίδια, μαζική, οργανωμένη και συντονισμένη, πίεση από μετακινήσεις πληθυσμών στα ανατολικά, χερσαία και θαλάσσια, σύνορά της.

Η μετακίνηση αυτή, κατευθύνεται και ενθαρρύνεται από την Τουρκία. Οι ενέργειες αυτές γίνονται κατά παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας. Η Τουρκία αντί να περιορίσει τα κυκλώματα διακινητών μεταναστών και προσφύγων, έχει γίνει η ίδια διακινητής", δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ.

Ο κ. Πέτσας πρόσθεσε πως "τα συγκεντρωμένα άτομα επιχειρούν διά της βίας να εισέλθουν σε ελληνικό έδαφος, παρά το γεγονός ότι από την ελληνική πλευρά έχει καταστεί σαφές, με κάθε τρόπο ότι δεν επιτρέπεται καμία απολύτως διέλευση".

Και συνέχισε: "Λόγω του συντονισμένου και μαζικού χαρακτήρα της, η μετακίνηση αυτή δεν έχει καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο του ασύλου που αφορά μόνο εξατομικευμένες περιπτώσεις. Υπό τις συνθήκες αυτές, η παρούσα κατάσταση συνιστά ενεργή, σοβαρή, εξαιρετική και ασύμμετρη απειλή κατά της εθνικής ασφάλειας της χώρας.

Τα συγκεντρωμένα άτομα χρησιμοποιούνται ως πιόνια από την Τουρκία για την άσκηση διπλωματικής πίεσης. Η Ελλάδα ασκεί αταλάντευτα το κυριαρχικό δικαίωμα και τη συνταγματική υποχρέωση να διαφυλάσσει την ακεραιότητά της".

Για τους λόγους αυτούς, συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρίασε σήμερα, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Την αναβάθμιση σε μέγιστο επίπεδο των μέτρων φύλαξης των ανατολικών, χερσαίων και θαλάσσιων, συνόρων της χώρας από τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις για την αποτροπή παράνομων εισόδων στη χώρα.

2. Την προσωρινή αναστολή, για ένα (1) μήνα από την ημέρα λήψης της παρούσας απόφασης, της υποβολής αιτήσεων ασύλου όσων εισέρχονται στη χώρα παράνομα.

3. Την άμεση επιστροφή, όπου αυτό είναι δυνατόν, στη χώρα προέλευσης, χωρίς καταγραφή, όσων εισέρχονται παράνομα σε ελληνικό έδαφος.

4. Την υποβολή αιτήματος στην FRONTEX για ανάπτυξη της ομάδας RABIT με στόχο τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της χώρας, που συνιστούν και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Την άμεση γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την κίνηση της διαδικασίας του άρθρου 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ληφθούν προσωρινά μέτρα υπέρ της Ελληνικής Δημοκρατίας, για την αντιμετώπιση επείγουσας κατάστασης λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΥΡΙΖΑ: Το ΚΥΣΕΑ όφειλε να ανακοινώσει σχέδιο αποσυμφόρησης

«Σε κάθε περίπτωση, το ΚΥΣΕΑ όφειλε σήμερα να επεξεργαστεί και να ανακοινώσει σχέδιο αποσυμφόρησης των νησιών και άμεσης μεταφοράς πληθυσμών στην ενδοχώρα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Υποστηρίζει πως «όσο η κυβέρνηση το αρνείται, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος όξυνσης και φαινομένων ακραίας βίας, τόσο μεταξύ Ελλήνων πολιτών και αστυνομικών δυνάμεων όσο και εις βάρος προσφύγων». «Και την ευθύνη για αυτό καθώς και για ό,τι συμβεί από εδώ και στο εξής», προσθέτει, «την έχει αποκλειστικά η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επικρίνει την κυβέρνηση ότι «συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να τρέχει σπασμωδικά και χωρίς σχέδιο πίσω από αυτές,προκειμένου να αντιμετωπίσει μια κρίση που κάθε άλλο παρά απρόβλεπτη και αιφνίδια ήταν, παρά τα όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ». Σημειώνει ότι «για τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη, η Τουρκία είχε απειλήσει ουκ ολίγες φορές τόσο την Ελλάδα όσο και την ΕΕ» και πως «η χρονική στιγμή που επέλεξε να πραγματοποιήσει την απειλή δεν είναι τυχαία: έρχεται μετά από ένα επτάμηνο ανεύθυνων επιλογών από την πλευρά της κυβέρνησης, με κορυφαία την άρνηση της επιλογής της αποσυμφόρησης. Αντιθέτως, το τελευταίο διάστημα επιχειρεί και με τη βία να επιβάλει αυθαίρετες αποφάσεις, μετατρέποντας τα νησιά σε πεδία μάχης».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι «το μόνο σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση τρέχει πανικόβλητη, ενώ η ΕΕ μας στέλνει απλώς μηνύματα συμπαράστασης και την ίδια στιγμή, ο κ. Μητσοτάκης δεν τολμά ούτε τώρα να ζητήσει έκτακτη Σύνοδο Κορυφής, μη τυχόν και επιβαρύνει το πρόγραμμα των ομολόγων του». Συμπληρώνει πως «όλα αυτά φανερώνουν, όχι απλά ανεύθυνο εφησυχασμό και έλλειψη σχεδίου διαχείρισης κρίσης, αλλά και έλλειψη τόλμης».



ΚΚΕ: να μεταβούν οι προσφυγες στις χώρες προορισμού τους

«Όσο η κυβέρνηση δεν αμφισβητεί την πολιτική της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, που ξεριζώνουν λαούς, που μεθοδεύουν τον εγκλωβισμό των προσφύγων σε νησιά και σύνορα και στηρίζουν τον Ερντογάν για τα δικά τους συμφέροντα, τόσο το πρόβλημα θα οξύνεται. Απλώς οι πρόσφυγες και μετανάστες θα αναζητούν νέους, πιο επικίνδυνους, δρόμους διαφυγής και θα γίνονται έρμαια των διακινητών και των κυβερνήσεων που παίζουν τα διάφορα γεωπολιτικά παιχνίδια στις πλάτες τους» επισημαίνει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του.

«Τώρα η ελληνική κυβέρνηση να ασκήσει τη μέγιστη δυνατή πίεση και με κάθε τρόπο στην ΕΕ, για να μεταβούν οι πρόσφυγες στις χώρες προορισμού τους. Για να υπάρξει δίκαιη κατανομή προσφύγων, κόντρα στο «Δουβλίνο» και τη συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας που έχει χρεοκοπήσει παταγωδώς» καταλήγει το ΚΚΕ



Ελληνική Λύση: Ο πρωθυπουργός οφείλει να συγκαλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών

«Χρειάστηκαν δύο ημέρες για να αντιληφθεί η κυβέρνηση της Ν.Δ ότι η επίθεση από την Τουρκία συνιστά "ασύμμετρη απειλή" για τη χώρα μας, και να αναβαθμίσει το ρόλο Ενόπλων Δυνάμεων στον Έβρο και τα νησιά μας, αναφέρει η Ελληνική Λύση.

«Η προσφυγή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει να προσφέρει απολύτως τίποτα, καθώς Μέρκελ κι Ερντογάν "τα έχουν βρει " σε όλα!

Η Ελληνική Λύση επιμένει ότι το πρόβλημα των λαθροεισβολέων είναι ζήτημα ελληνικό, εθνικό, ζήτημα εθνικής ασφάλειας! Κι επιτέλους, η Ν.Δ πρέπει να ακούσει τις προτάσεις μας για να αντιμετωπίσει ριζικά το πρόβλημα: πλήρης σφράγιση συνόρων, επιβολή pushback στα νησιά, χτίσιμο τείχους στον Έβρο, κλείσιμο τελωνείου των Κήπων, ώστε να μην περνούν φορτηγά με τουρκικά εμπορεύματα, τοποθέτηση αμυντικών ναρκών!

Στην κρίσιμη αυτή στιγμή για την Ελλάδα, ο πρωθυπουργός οφείλει να συγκαλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, ώστε όλοι ενωμένοι να απαντήσουμε στον υβριδικό πόλεμο που μας κήρυξε ο Ερντογάν», αναφέρει η Ελληνική Λύση.