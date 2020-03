Αθλητικά

“Πνίγηκε” στα “Πηγάδια” ο ΠΑΟΚ

“Γκέλαρε” στην Ξάνθη η ομάδα του Άμπελ Φερέιρα και βρίσκεται στο -7 από τον Ολυμπιακό...

Δυο βαθμούς ακόμα έχασε ο ΠΑΟΚ στην Ξάνθη και απομακρύνθηκε ακόμα περισσότερο από την κορυφή της βαθμολογίας. Χωρίς μεγάλη ποιότητα το παιχνίδι στα Πηγάδια της Ξάνθης έκρυβε λίγες συγκινήσεις για τους θεατές της αναμέτρησης, που είδαν δυο ομάδες κουρασμένες και χωρίς ιδέες στο παιχνίδι τους κυρίως δε από τον ΠΑΟΚ που αν και προηγήθηκε νωρίς στην συνέχεια άφησε τον έλεγχο του παιχνιδιού στους γηπεδούχους.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις τον αγώνα και στο 4' άνοιξε το σκορ με τον Τσούμπα Ακπομ, ο οποίος ολοκλήρωσε μια επιθετική ενέργεια που ξεκίνησε από τον Γιαννούλη και δια μέσου του Ελ Καντουρί, έγινε κάτοχος της μπάλας για να πλασάρει την εστία του Αμπάντ. Η Ξάνθη βρήκε γόνιμο έδαφος και αποφάσισε να επιτεθεί. Στο 18' μάλιστα πέτυχε με κεφαλιά του Λισγάρα την ισοφάριση, σε άψογα εκτελεσμένο κόρνερ από τον Κοβάσεβιτς και αδρανοποιημένη την άμυνα των Θεσσαλονικέων. Στο 23' ο Δήμος Μπαξεβανίδης πέτυχε δεύτερο γκολ που ορθά δεν μέτρησε αφού ο αρχηγός της Ξάνθης ήταν σε θέση οφ-σάϊντ. Σε όλο το μοιρασμένο πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ πλησίασε μια ακόμα φορά με αξιώσεις στην αντίπαλη εστία, στο 35' αλλά ο Λημνιός από πλάγια θέση σούταρε πάνω στο σώμα του Αμπάντ. Για τον ΠΑΟΚ κομβική στιγμή σε αυτό το ημίχρονο ήταν ο τραυματισμός του Φερνάντο Βαρέλα στο 40' που με τράβηγμα στον οπίσθιο μηριαίο εγκατέλειψε τον αγωνιστικό χώρο και στην θέση του πέρασε ο Μάτος, μετατιθέμενου του Αντρέ Βιεϊρίνια στο κέντρο της άμυνας και σε ρόλο παρτενέρ του Ινγκασον. Ο Αφρικανός αμυντικός του ΠΑΟΚ θα υποβληθεί αύριο σε διεξοδικότερες εξετάσεις καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα απουσίας του και στον αγώνα με τον Ολυμπιακό την προσεχή Τετάρτη για το Κύπελλο.

Στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ συνέχισε να έχει υποτονικό αγωνιστικό χαρακτήρα και η Ξάνθη αύξανε τις αξιώσεις της από το παιχνίδι. Στο 72' ο ΠΑΟΚ άγγιξε το δεύτερο γκολ με τον αρχηγό του Βιεϊρίνια όταν το σουτ που έκανε έφυγε ελάχιστα πάνω από τα δοκάρια του Αμπάντ. Στο τελευταίο τέταρτο ο Αμπέλ Φερέϊρα πέρασε εντός γηπέδου και τον Σφιντέρσκι παίζοντας με δυο φορ περιοχής αλλά η Ξάνθη είχε γυρίσει πίσω και έκλεισε τους διαδρόμους προς τα μετόπισθεν. Στο 82' μετά από εκτέλεση φάουλ σε δυο χρόνους για τον Μπίσεσβαρ ο Αμπάντ δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ένα χέρι εντός περιοχής του αμυντικού της Ξάνθης Λισγάρα, κρίθηκε με την συνδρομή του VAR πως ήταν ακούσιο και δεν προέκυψε εσχάτη των ποινών για την γηπεδούχο ομάδα. Με αυτή την φάση και με 11 λεπτών καθυστέρηση ολοκληρώθηκε ο αγώνας στα Πηγάδια που άφησε τον Δικέφαλο πίσω από την κορυφή 7 βαθμούς με την σημερινή απώλεια άλλων δυο βαθμών για την ομάδα των πρωταθλητών.

Οι συνθέσεις:

Ξάνθη (Γιώργος Παράσχος): Αμπάντ, Καρασαλίδης, Λισγάρας, Μπαξεβανίδης, Κασάδο, Εντουάρντο (85' Θυμιάνης), Καμαρά, Στάρτζεον, Φόσε, Τερκί, Κοβάσεβιτς (69' Μπαριέντος).

ΠΑΟΚ (Αμπέλ Φερέιρα): Πασχαλάκης, Βιεϊρίνια, Ίνγκασον, Βαρέλα (42' Mάτος), Γιαννούλης, Μίσιτς, Αουγκούστο (76' Σφιντέρσκι), Λημνιός, Καντουρί, Λάμπρου (64' Μπίσεσβαρ), Ακπόμ.