Στον Έβρο Μητσοτάκης και Μισέλ – Δε δέχεται αιτήματα ασύλου για ένα μήνα η Ελλάδα

Μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα μεταβεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Το μήνυμα Μητσοτάκη μέσω Twitter.

Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο ανακοίνωσε πως θα επισκεφτεί την ερχόμενη Τρίτη ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδεία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Η ανακοίνωση έγινε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Twitter, λίγο μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου. «Η Ελλάδα δέχεται ασύμμετρη απειλή», δήλωσε μετά το πέρας της συνεδρίασης ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ανακοινώνοντας περαιτέρω μέτρα φύλαξης των ελληνικών συνόρων.

«Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αποφάσισε την αύξηση του επιπέδου αναχαίτισης στα σύνορά μας, στο μέγιστο βαθμό. Από τώρα και για τον επόμενο μήνα δε θα δεχτούμε νέες αιτήσεις ασύλου», έγραψε ο Πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας ότι ενεργοποιείται το άρθρο 78.3 για τη διασφάλιση πλήρους ευρωπαϊκής βοήθειας.

«Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Θα τα προστατέψουμε. Θα επισκεφτώ τον Έβρο, τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία μαζί με τον Σαρλ Μισέλ την Τρίτη», σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στέλνοντας μήνυμα στους συγκεντρωμένους στα ελληνοτουρκικά σύνορα αναφέρει:

«Μην προσπαθήσετε την παράνομη είσοδο στην Ελλάδα. Θα επιστρέφεστε πίσω».

«Στήριξη στις ελληνικές προσπάθειες για προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων. Επιτήρηση της κατάστασης στο πεδίο. Θα επισκεφτώ τα ελληνοτουρκικά σύνορα την Τρίτη με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.