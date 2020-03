Αθλητικά

Το… έσωσε στο 92’ η ΑΕΚ

Το γκολ του Βίκτωρα Κλωναρίδη στο 90+2΄ έσωσε την ΑΕΚ από ήττα στη Νέα Σμύρνη. Έως τότε ο Πανιώνιος κρατούσε το προβάδισμα που είχε με τον Εμμανουηλίδη από το πρώτο ημίχρονο, αλλά ο «Κλώνα» διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League.

Σε ένα ανοιχτό πρώτο ημίχρονο με πολλές ευκαιρίες εκατέρωθεν, ο Πανιώνιος είχε την τύχη να προηγηθεί στις καθυστερήσεις (45+2΄) με τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη. Ο Αραμπούλι μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε, όλη η άμυνα της ΑΕΚ αδράνησε και ο 19χρονος επιθετικός απλώς «έσπρωξε» τη μπάλα στην κενή εστία.

Η ΑΕΚ είχε αμυντικά προβλήματα, απόρροια κυρίως των πολλών απουσιών (Τσιγκρίνσκι, Βράνιες, Οικονόμου, Λόπες) και ο Πανιώνιος προσπάθησε να «καθαρίσει» το ματς στις αντεπιθέσεις, όμως ο Τσιντώτας δήλωσε «παρών» όποτε χρειάστηκε.

Στην απέναντι εστία ο Κότνικ είχε «κατεβάσει ρολά» κι έτσι η ΑΕΚ έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία να εκμεταλλευτεί το «στραβοπάτημα» του ΠΑΟΚ και να μπει δυναμικά στη διεκδίκηση της 2ης θέσης. Ήταν μάλιστα τυχερή που απέφυγε την ήττα, καθώς στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ένα μάλλον ακίνδυνο σουτ του Κλωναρίδη, βρήκε στην πλάτη του Σταυρόπουλου και κατέληξε στα δίχτυα. Πάντως στο ντεμπούτο του Λεωνίδα Βόκολου, ο Πανιώνιος πήρε έναν βαθμό kαι μπαίνει στο -6 από τον Παναιτωλικό στη μάχη της παραμονής.

Οι συνθέςσεις:

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Κότνικ, Παπαγεωργίου, Ντομίνγκες, Σαραμαντάς, Σταυρόπουλος, Οικονομίδης (84΄ Λυμπεράκης), Παπανικολάου, Ρέντζας, Τσιλούλης, Αραμπούλι (89΄ Ρέτσος), Εμμανουηλίδης (90+1΄ Καμαρά)

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώτας, Παουλίνιο, Σβάρνας, Λάτσι, Χουλτ, Σιμόες, Σαμπανάτζοβιτς (71΄ Σιμάνσκι), Βέρντε (77΄ Μαχαίρας), Μάνταλος, Αλμπάνης (46΄ Κλωναρίδης), Αραούχο