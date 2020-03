Αθλητικά

“Τετρακίνητος” ο Παναθηναϊκός

“Παρέσυρε” τον Βόλο μέσα στο ΟΑΚΑ και πάει… “σφαίρα” στα play off.

Με εμφατικό τρόπο ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο της Super League ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας άνετα του Βόλου με 4-1 στο ΟΑΚΑ και πλέον προετοιμάζεται για τα πλέι-οφ και το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία, έχοντας μειώσει στους 7 βαθμούς τη διαφορά του από την 3η ΑΕΚ.

Έχοντας δύο «δικά» τους παιδιά για πρώτη φορά στην ενδεκάδα, τον 22χρονο γκολκίπερ Βασίλη Ξενόπουλο και τον 19χρονο αριστερό μπακ Βασίλη Ζαγαρίτη (αμφότεροι έκαναν ντεμπούτο στη Super League), οι «πράσινοι» πήραν προβάδισμα μόλις στο 3' με τον Νατζ, ο οποίος πήρε εξαιρετική κάθετη πάσα από τον Μπουζούκη κι αφού απέφυγε τον Γκαραβέλη έκανε το 1-0 από πλάγια θέση.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει τους Βολιώτες, δημιουργώντας κι άλλες ευκαιρίες με τους Ανουάρ (13'), Μακέντα (15'), Νατζ (18'), όμως ο Γκαραβέλης και η άμυνα των φιλοξενουμένων ανταπεξήλθαν καλά στην πίεση των «πράσινων». Λίγο πριν οι ομάδες πάνε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός βρήκε και δεύτερο γκολ με κοντινή κεφαλιά του Μακέντα (45'+1'), μετά από κόρνερ του Μπουζούκη και πρώτη κεφαλιά του Σένκεφελντ, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ο Γέντρισεκ με κεφαλιά «ψαράκι» έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για να μειώσει το σκορ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έχασε δύο ευκαιρίες σε δύο λεπτά με τους Μακέντα (49') και Σένκεφελντ (50'), όμως ο Βόλος ήταν εκείνος που μείωσε στο 53' με καταπληκτικό τελείωμα του Γέντρισεκ στο «παραθυράκι», έπειτα από «φθηνό» λάθος του Γιόχανσον. Στο 61' ο νεοεισελθών Τόρες έχασε τεράστια ευκαιρία για να φέρει το ματς στα ίσα, όμως το πλασέ του υποχρέωσε τον Ξενόπουλο σε καταπληκτική απόκρουση στο δεξί «παράθυρό» του.

Δύο λεπτά αργότερα ο Γκουαροτσένα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη (είχε δει την πρώτη στο 61' για... αψιμαχία με τον Μπεκ που έκανε προθέρμανση στο κόρνερ) και ένα λεπτό αργότερα απειλήθηκε... σύρραξη, διότι ο Ισπανός που δεν έβγαινε από τον αγωνιστικό χώρο, έστησε καυγά με τον Σένκεφελντ. Στη όλη διαδικασία πήγαν προς στιγμήν να «εμπλακούν» και οι πάγκοι, όμως με την επέμβαση των ψυχραιμότερων το επεισόδιο έληξε σύντομα (είδαν την κίτρινη ο προπονητής του Βόλου, Στέφανος Ξηροφώτος κι ο βοηθός του Δώνη, Μάκης Αγγελίνας).

Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημά του και στο 68' έκανε το 3-1 με το 12ο εφετινό γκολ του Φεντερίκο Μακέντα (από ασίστ του Σένκεφελντ). Στο 76' ο Ιταλός φορ ανέλαβε το ρόλο του δημιουργού βγάζοντας εξαιρετική ασίστ... πάρε-βάλε στον Χατζηγιοβάνη, ο οποίος απέφυγε τον αντίπαλο γκολκίπερ και σημείωσε με άνεση το τέταρτο «πράσινο» γκολ, με το οποίο «σφραγίστηκε» η εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Γιώργος Δώνης): Ξενόπουλος, Γιόχανσον, Σένκεφελντ, Πούγγουρας (46' Νούνες), Ζαγαρίτης, Ανουάρ, Κουρμπέλης (77' Μπεκ), Νατζ (77' Περέα), Μπουζούκης, Χατζηγιοβάνης, Μακέντα.

ΒΟΛΟΣ (Στέφανος Ξηροφώτος): Γκαραβέλης, Ντεντάκης, Δημόπουλος, Κανταμούρο, Φεράρι, Μαξ Αουγκούστο, Λύρατζης (46' Μπαλογιάννης), Ζοάο (60' Τόρες), Γκουαροτσένα, Μουνίθ, Γέντρισεκ (75' Κάσες).