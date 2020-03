Αθλητικά

Νίκη γοήτρου ο Ατρόμητος απέναντι στον Άρη

"Άλωσε" το Χαριλάου, αλλά δεν μπήκε την εξάδα...

Μίνι... εκδίκηση για τον αποκλεισμό του στο Κύπελλο πήρε ο Ατρόμητος. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη επικράτησε 2-1 του Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Super League. Ωστόσο, ο Ατρόμητος θα συμμετάσχει στα Play Out, μετά τη νίκη του ΟΦΗ, ενώ ο Άρης, που είχε στο μυαλό του τον ημιτελικό του Κυπέλλου με την ΑΕΚ, θα συνεχίσει στα Play Off.

Σε πέντε αλλαγές προχώρησε στην αρχική ενδεκάδα ο Μίχαελ Ένινγκ, χρησιμοποιώντας τους Φαμπιάν Έμαν, Ντάνιελ Σούντγκρεν, Ούγκο Σόουζα, Πέτρο Μπακούτση και Ντάνιελ Μαντσίνι. Από την άλλη, ο Σάββας Παντελίδης προτίμησε να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή, αφήνοντας στον πάγκο τους Απόστολο Βέλλιο και Πέτρο Γιακουμάκη.

Η κεφαλιά του Ούγκο Σόουζα στο 11', με τον Χρήστο Μανδά να μπλοκάρει, τα αδύναμα σουτ των Γιάννη Φετφατζίδη και Μπρούνο Γκάμα, το άστοχο του Χαβιέ Ματίγια αλλά και το σόλο του «Φέτφα» ήταν ενδείξεις της διάθεσης των γηπεδούχων. Αναιμικοί οι φιλοξενούμενοι, είχαν δυο προσπάθειες με τους Χάρη Χαρίση και Ροντρίγκο Γκάλο, αλλά την πιο καλή τους ευκαιρία την έχασαν στο 41', με τον Φαμπιάν Έμαν να σταματά τον Κλαρκ Ενσικουλού.

Ο Άρης ξεκίνησε ιδανικά το δεύτερο μέρος. Με ατομική ενέργεια ο Νικολά Ντιγκινί, που μόλις είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο, άνοιξε το σκορ στο 48'! Ωστόσο, το προβάδισμα των γηπεδούχων κράτησε μόλις τέσσερα λεπτά: αυτή τη φορά, ο Ενσικουλού πλάσαρε σωστά τον Έμαν για το 1-1! Με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, ο Γκάλο με εξαιρετικό χτύπημα φάουλ ολοκλήρωσε την ανατροπή! Στο 67' ο Μάρτιν Τόνσο έχασε σπάνια ευκαιρία να ισοφαρίσει ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Μανδάς σταμάτησε τον Αργεντινό, με το 1-2 να μένει μέχρι τέλους!

Διαιτητής: Θανάσης Τζήλος (Λάρισας).

Κίτρινες: Σόουζα, Μαντσίνι - Ενσικουλού, Ανδρούτσος, Ντε Πο, Χαρίσης, Μανούσος, Ούμπιδες.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Μίχαελ Ένινγκ): Έμαν, Σούντγκρεν, Ρόουζ, Σόουζα, Σάσα, Μπακούτσης (64' Μαρτίνες), Ματίγια, Λάρσον (46' Ντιγκινί), Γκάμα (46' Τόνσο), Μαντσίνι, Φετφατζίδης.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάββας Παντελίδης): Mανδάς, Ρισβάνης, Στρούγγης, Νάτσος, Γκάλο, Χαρίσης, Μπουζούλαντζιτς, Μανούσος, Ανδρούτσος (81' Μπαένα), Ενσικουλού (69' Ούμπιδες), Ντε Πο (76' Γιακουμάκης).