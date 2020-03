Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αρνητικά τα δείγματα των δύο μαθητών του Κολλεγίου Αθηνών

Επιστρέφουν, άμεσα, στην Αθήνα από το Λονδίνο, όπου ανέμεναν τα αποτελέσματα των εξετάσεων…

Δεν βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό οι δύο μαθητές του Κολεγίου Αθηνών, που βρίσκονταν στο Λονδίνο και περίμεναν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεών τους.

Οι δύο μαθητές παρουσίαζαν συμπτώματα παρόμοια με εκείνα του κορονοϊού, αλλά οι εξετάσεις τους βγήκαν αρνητικές.

Οι μαθητές του Κολεγίου Αθηνών ήταν στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά επέστρεψαν στην Ελλάδα την περασμένη Παρασκευή με ναυλωμένη πτήση.

Μέχρι ώρας, στην Ελλάδα, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε επτά, τα οποία ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, υποστήριξε πως έχουν εμφανίσει ήπια συμπτώματα.