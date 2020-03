Αθλητικά

Με σούπερ Μιλοσάβλιεβιτς η ΑΕΛ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Νίκησε τον Αστέρα και εξασφάλισε καλό πλασάρισμα στα play out.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μιλοσάβλιεβιτς, η ΑΕΛ νίκησε 3-0 τον Αστέρα Τρίπολης στο «AEL FC Arena» και ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο τις 26 αγωνιστικές της κανονικής περιόδου της Super League.

Αποστολή εξετελέσθη για την ΑΕΛ που είχε ως αντικειμενικό στόχο τη νίκη και το καλό πλασάρισμα στα play out. Ο άνθρωπος που καθάρισε την αναμέτρηση ήταν ο Ράντομιρ Μιλοσάβλιεβιτς που πέτυχε χατ τρικ στο πρώτο ημίχρονο, έφτασε τα οκτώ γκολ και έκλεισε την κανονική σεζόν ως πρώτος σκόρερ των «βυσσινί» ξεπερνώντας τον Ουάρντα (6). Ο Σέρβος εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Μιχαήλ στο 18΄ και άνοιξε το σκορ με πλασέ, ενώ στο 36΄ και στο 44΄ πέτυχε άλλα δύο γκολ από ισάριθμες ασίστ του Αμρ Ουάρντα. Από το σημείο εκείνο, δεν υπήρχε πλέον το παραμικρό ενδιαφέρον για τις δυο ομάδες που γνώριζαν ότι θα πορευτούν μαζί και στα play out. Στο 81΄ ο Μόρας είχε δοκάρι κι έτσι το σκορ έμεινε στα επίπεδα του πρώτου ημιχρόνου. Η ομάδα της Λάρισας ισοβαθμεί με τον Αστέρα και την Ξάνθη στην 7η θέση, κάτι που σημαίνει ότι και οι τρεις θα έχουν πλεονέκτημα έδρας στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος.

Διαιτητής: Γκορτσίλας

Κίτρινες: Παπάζογλου, Τόρζε, Μούζεκ, Μόρας, Μπέρτος - Πασαλίδης, Μαρτίνεθ, Τασουλής

ΑΕΛ (Μιχάλης Γρηγορίου): Κρίστινσον, Μπέρτος, Μόρας, Μιχαήλ, Μούζεκ, Γκαζάλ, Μιλοσάβλιεβιτς (84΄ Μπούστος), Σετσέροβιτς, Τόρζε (77΄ Βινίσιους), Ουάρντα, Νούνιτς (68΄ Παπάζογλου).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Μιχαήλ, Κώτσιρας, Ματρικάρντι, Μαρτίνεθ (83΄ Τασουλής), Πασαλίδης, Βαλιέντε, Φερνάντεθ Μαρκ (59΄ Σίτο), Φερνάντεθ Μπόρχα, Ντέλετιτς, Χαουρέγκι, Κρέπσι (46΄ Λουϊς Φερνάντεθ).