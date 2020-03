Αθλητικά

Super League: Ποιοι πάνε play off και ποιοι play out

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η τελική βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας.

Έκπληξη και στην κορυφή της Σούπερ Λίγκα στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου με τον Ολυμπιακό να τερματίζει πρώτος αλλά με επτά βαθμούς διαφορά μετά την ισοπαλία 1-1 του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη στα Πηγάδια.

"Ο Δικέφαλος του Βορρά" βλέπει τη διαφορά του από την ΑΕΚ στους 8 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι στην 4η θέση με 44 βαθμούς, επτά λιγότερους από την Ενωση.

Ο Άρης έπεσε στην 6η θέση ισοβαθμώντας με τον ΟΦΗ ο οποίος συμμετέχει στα play off ως 5ος.

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ PLAYOFFS

1. Ολυμπιακός 66

2. ΠΑΟΚ 59

3. ΑΕΚ 51

4. Παναθηναϊκός 44

5. ΟΦΗ 34

6. Άρης 34

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ PLAY-OUT

7. Ατρόμητος 32

8. ΑΕΛ 30

9. Ξάνθη 30

10. Αστέρας 30

11. Λαμία 27

12. Βόλος 27

13. Παναιτωλικός 17

14. Πανιώνιος 11

Οι ομάδες που κατέκτησαν από την πρώτη μέχρι και την έκτη θέση θα παίξουν στα play off. Από την 7η θέση μέχρι και την τελευταία θα είναι στα play out.

Τα play off θα είναι ένα μίνι πρωτάθλημα δέκα αγωνιστικών με τις ομάδες να παίζουν μεταξύ τους με το πρόγραμμα να βγαίνει μέσω κλήρωσης. Οι βαθμοί μεταφέρονται κανονικά από την βαθμολογία τους στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

Τα play out θα διεξαχθούν σε επτά αγωνιστικές. Οι ομάδες που έχουν τερματίσει από την 7η μέχρι και τη 10η θέση θα έχουν 4 ματς στην έδρα τους και 3 εκτός. Αντίστοιχα, οι άλλες θα έχουν τέσσερα ματς εκτός και τρία εντός.

Η τελευταία ομάδα υποβιβάζεται απευθείας στην Σούπερ Λίγκα 2. Και η προτελευταία παίζει μπαράζ με τη δεύτερη της Σούπερ Λίγκας 2 με την ομάδα που θα κερδίσει να αγωνίζεται στην Σούπερ Λίγκα 1 του χρόνου.