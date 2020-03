Κοινωνία

Άσκηση με πραγματικά πυρά στον Έβρο

Ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία στέλνει ο στρατός, την ώρα που στα σύνορα η κατάσταση παραμένει έκρυθμη.

Το Δ’ Σώμα Στρατού ανακοίνωσε ότι θα προβεί σήμερα Καθαρά Δευτέρα σε βολές ευθυτενούς τροχιάς με πολυβόλα, τυφέκια και πιστόλια με πραγματικά πυρά, σε όλη την παρέβρια περιοχή όλο το 24ωρο, βολές οι οποίες δεν ήταν προγραμματισμένες να γίνουν, όπως διευκρινίζει το Σώμα.

Με αυτόν τον τρόπο ο στρατός στέλνει ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία, ενώ αστυνομικοί και στρατιώτες στον Έβρο δίνουν Μάχη ενώ δέχονται δακρυγόνα από μετανάστες και χημικά από Τούρκους.



Ειδικότερα, η ανακοίνωση έχει ως εξής:



«Το Δ΄ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ανακοινώνει ότι, από την 02 Μαρτίου 2020 και καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα εκτελούνται βολές ευθυτενούς τροχιάς με πολυβόλα, τυφέκια και πιστόλια με πραγματικά πυρά, σε όλη την παρέβρια περιοχή όπως παρακάτω:



Επικίνδυνες περιοχές είναι αυτές , που περικλείονται από τα σημεία: α. ΕΦ Διλόφου – Λυκόνησος – Μουσμουλιές – ΕΦ Μαρασίων .β. ΕΦ Μαρασίων -Δάσος Καστανιών – ΕΦ 1- Περιοχή αποτρεπτικού εμποδίου- ΕΦ 5 – Πράσινη Πόρτα.γ. Πράσινη Πόρτα- ΕΦ 10- ΕΦ Γέφυρας Πυθίου.δ. ΕΦ Γέφυρας Πυθίου -ΕΦ Μαύρου Όγκου- ΕΦ 126- ΕΦ Σουφλίου-ΕΦΜανίτσας.ε. ΕΦ Μανίτσας -ΕΦ. Πλαγιές- Περιοχή Τυχερού- ΕΦ Γεμιστής- ΕΦ ΓέφυραΚήπων- ΕΦ Πετάλου- Αινήσιο Δέλτα.

Στις παραπάνω περιοχές απαγορεύεται κάθε κίνηση ή παραμονή ατόμων, τροχοφόρων και ζώων κατά τις ώρες των βολών, για αποφυγή ατυχημάτων.



Βλήματα μη εκραγέντα, που τυχόν θα βρεθούν, να μη μετακινηθούν και να ειδοποιείται άμεσα η πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή.



Από την Στρατιωτική Υπηρεσία»