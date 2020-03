Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Δικαίωμα της Ελλάδας να εφαρμόζει τους δικούς της νόμους στα σύνορα της

Οι ΗΠΑ στηρίζουν την Ελλάδα και καλούν τις δύο πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Ελλάδας να εφαρμόζει τους δικούς της νόμους πάνω στα σύνορα της» σημειώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με αφορμή τα τελευταία γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στα σύνορα του Έβρου, όπου πρόσφυγες και μετανάστες προσπαθούν να περάσουν στα ευρωπαϊκά εδάφη.

«Γνωρίζουμε αυτά τα δημοσιεύματα και παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Καλούμε και τις δύο πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, καθώς αυτή η κατάσταση εξελίσσεται στα ελληνοτουρκικά σύνορα», απάντησε αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών σε ερώτηση του ιστότοπου Hellas Journal.

Κινούμενος σε αυτό το πλαίσιο, προέτρεψε την Τουρκία και την Ελλάδα να διασφαλίσουν ότι θα διαχειριστούν τη συγκεκριμένη κατάσταση κατά έναν τρόπο που θα είναι συμβατός τόσο με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και με το διεθνές προσφυγικό δίκαιο.