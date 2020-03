Πολιτική

Πέθανε ο Κώστας Παπαδημητρίου

«Έφυγε» πρόωρα και αναπάντεχα το ιστορικό στέλεχος της Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Παπαδημητρίου.

Έφυγε από την ζωή πρόωρα και αναπάντεχα, σε ηλικία μόλις 45 ετών, το ιστορικό στέλεχος της Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Παπαδημητρίου.

Στα φοιτητικά του χρόνια υπήρξε ένα από τα ενεργά στελέχη της ΠΑΣΠ, ενώ διετέλεσε και γενικός γραμματέας του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Η είδηση σκόρπισε θλίψης τους παλιούς συντρόφους και συναγωνιστές του. Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του ένα άλλο παλιό στέλεχος της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, ο Άγης Τάτσης.

«Τι να πεις; ένας καλός φίλος, ένας άνθρωπος, με θάρρος και άποψη, ένας μαχητής της παράταξης έφυγε πολύ πολύ νωρίς. Θα λείψεις σε όλους μας και στην Αργολίδα που τόσο αγάπησες. Τι να πεις; καλό ταξίδι Κώστα» έγραψε στο Facebook ο Παύλος Χρηστίδης, εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής.