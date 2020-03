Κοινωνία

Επιχείρηση της Αστυνομίας σε υπό κατάληψη κτίριο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εξετάζονται τα ευρήματα που εντόπισαν οι αστυνομικοί, ενώ σφραγίστηκε το κτίριο.

(εικόνα αρχείου)

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Καθαράς Δευτέρας σε υπό κατάληψη κτίριο στην οδό Μπενάκη στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στον χώρο δεν εντοπίστηκαν άτομα, αλλά μόνο ορισμένα ευρήματα τα οποία εξετάζονται.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες Υπηρεσίες, ενώ μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης σφραγίστηκε το κτίριο.

Ο χώρος βρισκόταν υπό κατάληψη από το 2004.