Έβρος: “Κατάσταση πολιορκίας” στα σύνορα

Μάχη στα σύνορα δίνουν αστυνομικοί και στρατιώτες. Συνελήφθησαν δεκάδες άτομα που επιχείρησαν να περάσουν στην Ελλάδα. Αναβαθμίζονται τα μέτρα φύλαξης των συνόρων.

Σε «κόκκινο συναγερμό» βρίσκεται ο Έβρος, όπου χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες είναι συγκεντρωμένοι στο τελωνειακό πέρασμα των Καστανέων από την πλευρά της Τουρκίας, επιχειρώντας να βρουν κάποια δίοδο προς τη χώρα μας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, από τις 06.00 της Κυριακής ως τις 06.00 το πρωί της Δευτέρας κατά μήκος των συνόρων του Έβρου έγιναν σποραδικές απόπειρες εισόδου στον ελληνικό έδαφος είτε μέσω φθορών στο φράκτη είτε μέσω διέλευσης του ποταμού.

Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι πραγματοποιήθηκε χρήση χημικών και καπνογόνων από την άλλη πλευρά, κάτι που συνεχίζεται έως αυτή τη στιγμή στην περιοχή τον Καστανέων και γύρω από αυτή, στην προσπάθεια να διασπαστούν οι ελληνικές δυνάμεις.

Από ελληνικής πλευράς έγιναν 9877 αποτροπές εισόδου. Συνελήφθησαν 68 άτομα και σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Στον Έβρο ο Πρωθυπουργός

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης με αναρτήσεις του στο Twitter ανακοίνωσε ότι την Τρίτη θα επισκεφθεί τα χερσαία σύνορα του Έβρου μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Η παρούσα κατάσταση συνιστά ενεργή, σοβαρή, εξαιρετική και ασύμμετρη απειλή κατά της εθνικής ασφάλειας της χώρας» τόνισε ο Στέλιος Πέτσας μετά το τέλος της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, όπου αποφάσισε:



1. Την αναβάθμιση σε μέγιστο επίπεδο των μέτρων φύλαξης των ανατολικών, χερσαίων και θαλάσσιων, συνόρων της χώρας από τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις για την αποτροπή παράνομων εισόδων στη χώρα.

2. Την προσωρινή αναστολή, για ένα (1) μήνα από την ημέρα λήψης της παρούσας απόφασης, της υποβολής αιτήσεων ασύλου όσων εισέρχονται στη χώρα παράνομα.

3. Την άμεση επιστροφή, όπου αυτό είναι δυνατόν, στη χώρα προέλευσης, χωρίς καταγραφή, όσων εισέρχονται παράνομα σε ελληνικό έδαφος.

4. Την υποβολή αιτήματος στην FRONTEX για ανάπτυξη της ομάδας RABIT με στόχο τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της χώρας, που συνιστούν και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Την άμεση γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την κίνηση της διαδικασίας του άρθρου 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ληφθούν προσωρινά μέτρα υπέρ της Ελληνικής Δημοκρατίας, για την αντιμετώπιση επείγουσας κατάστασης λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"Χάος" στα σύνορα

Χθες με χρήση χημικών οι αστυνομικοί απαντούσαν στον πετροπόλεμο που δέχονταν από πλευράς παράνομων προσφύγων και μεταναστών στο τελωνείο των Καστανέων.



Στον χώρο είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και στρατός. Οι πρόσφυγες - μετανάστες εκσφενδόνιζαν πέτρες και ξύλα κατά των παρατεταγμένων δυνάμεων που προσπαθούσαν να τους απωθήσουν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα του στρατού και της αστυνομίας έχουν υποστεί φθορές από τον πετροπόλεμο. Στην επιχείρηση αναχαίτισης οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν και όχημα ρίψης νερού.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων αποτροπής εισόδου παράνομων μεταναστών στις Καστανιές , άνδρας της Ελληνικής Αστυνομίας τραυματίστηκε στο πρόσωπο από πέτρα που εκσφενδονίστηκε από την άλλη πλευρά.

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου για τις πρώτες βοήθειες. Ο αστυνομικός είναι καλά στην υγεία του και παρά τον τραυματισμό του ζήτησε σύντομα να επιστρέψει στα καθήκοντά του.

Στο φράχτη ακούγονται από κινητές ομάδες εκπομπής του στρατού μηνύματα προς τους μετανάστες ότι τα σύνορα είναι κλειστά και ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος.

ΓΛΩΣΣΕΣ:

APABIKA

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠANTZAMΠI/OYPNTOY: ΠAKIΣTAN

ΦAPΣI : AΦΓANIΣTAN & IPAN

ΠAΣTOY: TMHMA AΦΓANΩN

MΠENΓKAΛI: MΠANΓKΛANTEΣ

Η κυβέρνηση, εξάλλου, προχωρά και στην αποστολή μαζικών μηνυμάτων ώστε να ενημερωθούν όσοι φτάνουν στα ελληνικά σύνορα, εξαιτίας των fake news.

Οι Τούρκοι, εν τω μεταξύ, μοιράζουν σκηνές σε πρόσφυγες και μετανάστες στην τουρκική πλευρά των συνόρων.

Τρόφιμα θα μοιραστούν σε στρατιώτες και αστυνομικούς.

Τρόφιμα και χυμούς συλλέγει από καταστήματα της Αλεξανδρούπολης η Ένωση Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος Έβρου προκειμένου να τα μεταφέρει στην παραμεθόρια περιοχή σε άτομα των δυνάμεων ασφαλείας. «Έχουμε κάνει ένα κάλεσμα από το πρωί σε όλα τα μέλη μας και μαζεύουμε πράγματα για να τα μοιράσουμε, σε συνεννόηση με τις αστυνομικές διευθύνσεις, σε αστυνομικούς και τον στρατό» εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ένωσης, Νίκος Γεωργιάδης.

«Έχουμε ήδη συλλέξει νερά, κρουασάν και χυμούς και με τρία βανάκια θα ξεκινήσουμε το μεσημέρι να τα μοιράζουμε, με πρώτο σταθμό τους Κήπους και μετά τις Καστανιές όπου αναμένουμε να είμαστε κατά τις 2 το μεσημέρι» διευκρινίζει.

Στο πλευρό των δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, θα βρίσκονται και οι Μητροπολίτες Διδυχοτείχου, Ορεστιάδος & Σουφλίου Δαμασκηνός, Ξάνθης & Περιθεωρίου Παντελεήμων, Αλεξανδρουπόλεως Ανθιμος και Μαρωνείας & Κομοτηνής Παντελεήμων, οι οποίοι θα μεταβούν στις 12 το μεσημέρι στις Καστανιές Εβρου.