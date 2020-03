Κόσμος

Ομηρία και πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ένοπλος κρατά δεκάδες ομήρους σε εμπορικό κέντρο. Ο δράστης φέρεται να ήταν φύλακας στο κτήριο και απολύθηκε.

Βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί αναπτύσσονται σε εμπορικό κέντρο της Μανίλας όπου, κατά πληροφορίες που μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης των Φιλιππίνων, πρώην φύλακας έχει πάρει δεκάδες ανθρώπους ομήρους.

Ο δήμαρχος στη συνοικία της πρωτεύουσας όπου βρίσκεται το εμπορικό κέντρο δήλωσε στον Τύπο ότι ο φύλακας κρατάει περίπου τριάντα ομήρους σε γραφείο των διοικητικών υπηρεσιών και ήδη πυροβόλησε έναν άνθρωπο.

«Οι πρώτες πληροφορίες που διαθέτουμε (...) είναι πως έχει πυροβόλα όπλα και χειροβομβίδες. Υπάρχει ήδη ένας άνθρωπος που χτυπήθηκε από σφαίρα και διακομίστηκε σε νοσοκομείο», είπε ο Φράνσις Σαμόρα, δήμαρχος της συνοικίας Σαν Χουάν.

Το εμπορικό κέντρο ήταν γεμάτο με πελάτες και υπαλλήλους, που κλήθηκαν να απομακρυνθούν από το κτίριο όταν ακούστηκε τουλάχιστον ένας πυροβολισμός.

Τα εμπορικά κέντρα στη Μανίλα, όπου λειτουργούν εστιατόρια, ιατρεία, ακόμα και εκκλησίες, θεωρούνται σημαντικά για την κοινωνική ζωή στη χώρα.