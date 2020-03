Κοινωνία

Θρίλερ με πτώμα στο λιμάνι του Πειραιά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στην περιοχή έσπευσε το Λιμενικό. Που εντοπίστηκε το πτώμα.

(εικόνα αρχείου)

Η σορός ενός άνδρα αγνώστων στοιχείων, εντοπίστηκε πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα, στο λιμάνι του Πειραιά.

Άμεσα στην περιοχή μετέβησαν στελέχη της οικεία Λιμενικής Αρχής και ανέσυραν τη σορό, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά ''Τζάνειο''.



Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή, ενώ παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.