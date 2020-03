Αθλητικά

Μυθικός Αντετοκούνμπο... έπιασε τον Τζαμπάρ (βίντεο)

Γράφει ιστορία με τους Μπακς στο ΝΒΑ ο "Greek Freak"... Τtriple-double έκανε ο ΛεΜπρον Τζέιμς.

Μυθικός Γιάννης Αντετοκούνμπο γράφει Ιστορία με τους Μπακς στο ΝΒΑ. Ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε 41 πόντους, 20 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και μόλις 3 λάθη σε 35 λεπτά συμμετοχής στη νίκη των Μπακς με 93-85 στη Σαρλότ απέναντι στους Χόρνετς και έγινε, όπως αναφέρει το ESPN, ο πρώτος παίκτης στην Ιστορία της ομάδας του Μιλγουόκι, έπειτα από 46 χρόνια, με 40+ πόντους, 20+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ σε έναν αγώνα, μετά τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και το Μάρτιο του 1974.

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς έκανε triple-double στη νίκη των Λος Άντζελες Λέικερς επί των Πέλικανς στη Νέα Ορλεάνη με 122-114...καλύπτοντας και το κενό που δημιούργησε η απουσία του Άντονι Ντέιβις.

Ο Ντέιβις, ο οποίος είχε μέσο όρο 36 πόντους με τους Λέικερς στις πρώτες τρεις νικηφόρες συναντήσεις με την πρώην ομάδα του, δεν αγωνίστηκε λόγω μιας επιδείνωσης τραυματισμού στο γόνατό του, μετά από την ήττα με 105-88 στο Μέμφις.

Ο Τζέιμς, ο οποίος είχε 40 πόντους στη εντός έδρας νίκη με 118-109 κατά των Πέλικανς Τρίτη, τελείωσε με τον αγώνα 34 πόντους, 13 ασίστ και 12 ριμπάουντ.

Ο 19χρονος Ζάιον Ουίλιαμσον έκλεψε την παράσταση για μία ακόμη φορά από τους οικοδεσπότες φτάνοντας στους 35 πόντους και τα 7 ριμπάουντ.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Σαρλότ-Μιλγουόκι 85-93

Μινεσότα-Ντάλας 91-111

ΛΑ Κλίπερς-Φιλαδέλφεια 136-130

Ντένβερ-Τορόντο 133-118

Σακραμέντο-Ντιτρόιτ 106-100

Νέα Ορλεάνη-ΛΑ Λέικερς 114-122

Γκόλντεν Στέιτ-Ουάσινγκτον 110-124

