Ζώδια: Οι προβλέψεις για την Καθαρά Δευτέρα

Η Σελήνη από το ζώδιο των Διδύμων μας κάνει επικοινωνιακούς και λίγο…κουτσομπόληδες! Τι σημαίνει αυτό για κάθε ζώδιο.

Κριός: Θα αφήσω στην άκρη τα ρητά τύπου "η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει" -γιατί δε πρόκειται να σε συγκινήσω κιόλας- και θα σου πω ότι αν δε θες να βρεθείς μπλεγμένος και να πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είπες όσα θα σου καταλογίζουν, καλό θα είναι να μην πεις τίποτα, ακόμα κι αν μιλάμε για το ενδεχόμενο που αντιμετωπίζεις μία πρόκληση που δεν μπορείς να την αφήσεις αναπάντητη. Και όλα αυτά και στο εργασιακό, αλλά κυρίως στο συγγενικό σου περιβάλλον.

Ταύρος: Μπορεί να περίμενες πώς και πώς να αλλάξει ο μήνας για να αρχίσει να μπαίνει πάλι χρήμα στο πορτοφόλι σου όμως εκτός του ενδεχόμενου να προκύψουν κάποιες καθυστερήσεις που θα σε βγάλουν εκτός προγράμματος σε κάποιες υποχρεώσεις σου, είναι σημαντικό αν σου έρθουν στα χέρια σου να μην τρέξεις να τα…"επενδύσεις", είτε κυριολεκτικά, είτε μεταφορικά σε αγορές που μπορεί να θες να πραγματοποιήσεις εδώ και καιρό. Αν θες οπωσδήποτε να πάρεις κάτι στην αρχή της βδομάδας, πάρε κανένα… καβούρι τσέπης.

Δίδυμοι: Η εβδομάδα ξεκινάει με ένα έντονο αίσθημα δημοφιλούς, για τους καλύτερους ή για τους χειρότερους λόγους. Το σίγουρο λοιπόν είναι ότι τραβάς κόσμο γύρω σου, μόνο που εκτός από το ενδεχόμενο να θέλουν να σε γνωρίσουν και να σου εκφράσουν το ποσό πολύ μπορεί να τους γοητεύει η αύρα και το παρουσιαστικό σου, κάποιοι θα προσπαθήσουν να σε πλησιάσουν, γιατί θεωρούν ότι με κάποιο τρόπο μπορείς να τους βοηθήσεις ή να επωφεληθούν από εσένα. Πρόσεξε να μη δώσεις υποσχέσεις που αύριο θα μετανιώσεις που τις έδωσες.

Καρκίνος: Η εβδομάδα στο ξεκίνημα της σε βρίσκει έντονα νευρικό, ακόμα κι αν δε συμβαίνει κάτι συγκεκριμένο, αφού πιθανότατα διαισθάνεσαι ότι κάποιοι άνθρωποι δεν είναι αυτό που δείχνουν, αλλά όταν γυρίζεις την πλάτη νιώθουν μια ακατανίκητη επιθυμία να σου σκάψουν το λάκκο. Επειδή όμως μέσα σε όλα τα σενάρια που παίζουν, κυρίως σήμερα και αύριο, είναι και κάποιες συκοφαντίες, θα σου πρότεινα να μην προσπαθήσεις να ξεκαθαρίσεις τους φίλους από τους εχθρούς.

Λέων: Η εβδομάδα ξεκινάει με κάποια μπλεξίματα στα ερωτικά σου, αφού είναι πιθανό κάποιος να παρερμηνεύει τη φιλική σου διάθεση και τα όποια σημάδια συμπάθειας μπορεί να του δείχνεις, θεωρώντας ότι το ενδιαφέρον σου έχει πιο συναισθηματικό χαρακτήρα. Αν δε θες να σε περάσει για τρελό ή για να αποφύγεις το ενδεχόμενο να σε κατηγορήσει ότι τον παίζεις ίσως να σε βοηθούσε το να προσπαθήσεις να ξεκαθαρίσεις τις προθέσεις σου, παρόλο που και η μέρα δεν ευνοεί ιδιαίτερα κάτι τέτοιο, αλλά και γενικότερα άνθρωπος που γουστάρει δύσκολα καταλαβαίνει.

Παρθένος: Οι οποίοι κόποι και οι όποιες θυσίες έχεις καταβάλει θεωρείς ότι από μόνες τους καρφιτσώνουν κάποια παράσημα στο πέτο σου τα οποία τα βλέπουν οι άλλοι και πρέπει σώνει και ντε να σου αναγνωρίζουν δικαιώματα και εξουσίες. Μόνο που αυτά είναι δικές σου θεωρίες που δεν ισχύουν για όλους και προσδοκίες που δεν επαληθεύονται πάντα. Βέβαια αυτό δε σημαίνει ότι διαγράφεται η προσφορά σου, ούτε ότι οι άλλοι είναι αγνώμονες, απλά κάποιες μέρες συμβαίνει κι αυτό. Αποδέξου το πριν αρχίσεις να κάνεις πράγματα που αμαυρώνουν τη φήμη σου…

Ζυγός: Παρόλο που σαν ζώδιο φημίζεσαι για τη φιλαρέσκεια σου, έρχονται κάποιες μέρες που θα ευχόσουν να είχες γεννηθεί κάτι άλλο… Στην προκειμένη μάλιστα μάλλον θα βόλευε να είχες γεννηθεί Κριός ώστε να μην υπερ-αναλύεις τόσο πολύ τα πράγματα και από τη στιγμή που θα καταλάβεις ποιο θέλεις να είναι το επόμενο βήμα στη ζωή σου να μην περιμένεις στιγμή για να το πραγματοποιήσεις. Επειδή μάλιστα και οι γύρω σου φαίνονται να επηρεάζονται από την αναποφασιστικότητα σου, κάνε το άλμα κι ας είναι στο κενό.

Σκορπιός: Με τα νεύρα τεντωμένα σε βρίσκει η νέα εβδομάδα. Κι αν δεν το νιώθεις αυτή τη στιγμή, θα δεις στη διάρκεια της μέρας ότι κάποιοι άνθρωποι σου πατάνε κάτι κουμπιά που ενώ έχεις την ηρεμία ανθρώπου σε κώμα, τραντάζεσαι λες και σου βάζουν απινιδωτή. Επειδή μάλιστα είναι άλλοι οι πραγματικοί λόγοι που επιτρέπουν στα λόγια και στις πράξεις των άλλων να σε κάνουν να ξεσπάς, προσπάθησε να καταλάβεις τι είναι αυτό που δεν πάει καλά στη ζωή σου και τι επιλογές έχεις στα χέρια σου για να το διορθώσεις.

Τοξότης: Η εξάρτηση σου από τους άλλους, τη γνώμη ή τα θέλω τους σε οδηγεί σε μια κατάσταση αβεβαιότητας για το κατά πόσο είναι σωστές κάποιες επιλογές σου, όπως και για το κατά πόσο μπορεί κάποιοι άνθρωποι να σε αμφισβητήσουν ή ακόμα και να σε απορρίψουν για κάποιες από αυτές. Καλό θα είναι να θυμάσαι σήμερα πως αν αφήνεις τους άλλους να καθορίζουν τα πράγματα στη ζωή σου αυτομάτως τους παραχωρείς και τον έλεγχο της ζωής σου. Αλήθεια, ποσό μπορεί να σου αρέσει κάτι τέτοιο;

Αιγόκερως: Ας συμφωνήσουμε αρχικά ότι κάθε μέρα δεν μπορεί να είναι ίδια και ειδικά από τη στιγμή που δεν είσαι κλεισμένος σε καμιά σπηλιά είναι λογικό να συμβαίνουν παρεξηγήσεις με τους ανθρώπους που έρχεσαι σε επαφή, πράγματα που εσύ μπορεί να τα θεωρείς αυτονόητα γι’ αυτούς να μην είναι και εν πάση περιπτώσει δεν έχεις να κάνεις με τέλεια προγραμματισμένα ρομπότ. Θα σου πρότεινα λοιπόν να μην το ψειρίζεις και πολύ σήμερα, γιατί στο τέλος θα σε πούνε και περίεργο.

Υδροχόος: Είναι δεδομένο ότι κάποια βήματα χρειάζονται θάρρος και τόλμη. Αυτό όμως δε σημαίνει αυτομάτως ότι και κάθε βήμα που γίνεται με θάρρος και τόλμη ότι θα έχει και δεδομένη επιτυχία. Ειδικά αν μιλάμε για μια συναισθηματική υπόθεση, καλό θα είναι να μην πιέσεις τα πράγματα και να μην εκβιάσεις καταστάσεις προκειμένου να πετύχεις το σκοπό σου ή για να περάσει το δικό σου, αλλά προσπάθησε να δεις τα πράγματα όσο πιο σφαιρικά και πιο ρεαλιστικά γίνεται, αν δε θες να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο...

Ιχθύς: Επειδή η σημερινή μέρα για σένα έχει έντονη την τάση να μεταφέρεις τα προβλήματα της δουλειάς στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και το αντίστροφο, θα σου πρότεινα να λύνεις τις διαφορές σου τη στιγμή που δημιουργούνται και κυρίως με αυτούς που τις προκαλούν ή που -τέλος πάντων- εμπλέκονται. Α! Και για να μην το ξεχάσω… Δεν υπάρχει κανένας λόγος απολύτως να παίρνεις τα πράγματα τόσο μέσα σου. Όλοι κάποια στιγμή θα πούμε μια κουβέντα παραπάνω, δεν είναι ανάγκη να τρελαίνεσαι…

Πηγή: Astrologos.gr