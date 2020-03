Πολιτική

Εμπιστευτική αναφορά της Frontex: Αναμένονται μαζικές ροές προς την Ελλάδα

Η αναφορά της Frontex που διαβαθμίζεται ως εσωτερική και εμπιστευτική κάνει λόγο για μαζικές μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα.

H κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα αναμένεται να επιδεινωθεί, εκτιμά σε εμπιστευτική της αναφορά η Frontex, την οποία δημοσιεύει η γερμανική εφημερίδα Die Welt.

Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, η Frontex αναμένει μαζικές μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα, μετά το άνοιγμα των συνόρων εκ μέρους της Τουρκίας.

Η αναφορά που έχει γραφεί με σκοπό να διαβιβασθεί προς τα πολιτικά όργανα της ΕΕ προσθέτει: Θα είναι δύσκολο να σταματήσουν οι μαζικές ροές των ανθρώπων που έχουν ταξιδέψει (ως εκεί) οπότε «η πίεση τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αυξηθεί ακόμη και αν οι τουρκικές αρχές δράσουν κατά τρόπον ώστε να αποτρέψουν την διάβαση των συνόρων».

Σύμφωνα με την Frontex, ένας λόγος για τις πρόσφατες εξελίξεις είναι και τα social media: «Τα νέα που έχουν διαδοθεί εκεί» αυξάνουν την πιθανότητα μαζικής μετακίνησης από την Τουρκία προς τα σύνορα της Ευρώπης, σημειώνεται.