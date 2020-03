Οικονομία

Κορονοϊός: Τηλεδιάσκεψη του Eurogroup για τις οικονομικές επιπτώσεις

Τηλεφωνικές επαφές θα έχουν και οι υπουργοί Οικονομικών της G7. Τι ανακοίνωσε ο Λεμέρ.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ομάδας των 7 (G7) και της ευρωζώνης θα έχουν τηλεφωνικές επαφές αυτή την εβδομάδα για να «συντονίσουν την απάντησή τους» στις οικονομικές επιπτώσεις της επιδημίας του νέου κορονοϊού, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ.

«Θα πραγματοποιήσουμε αυτή την εβδομάδα τηλεφωνική διάσκεψη, διότι πρέπει να αποφεύγονται οι πολλές μετακινήσεις, με τους υπουργούς της G7 για να συντονίσουμε την απάντησή μας», επεσήμανε ο Λεμέρ μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό France 2.

Αντίστοιχη διάσκεψη των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη, εξήγησε ο Γάλλος υπουργός, τονίζοντας ότι «θα υπάρξει συγκεκριμένη δράση».

Παράλληλα ο Λεμέρ διευκρίνισε ότι θα συνομιλήσει και με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

«Πρέπει να δράσουμε ώστε αυτές οι επιπτώσεις, οι οποίες γνωρίζουμε ότι θα είναι σημαντικές στην ανάπτυξη, θα είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένες», εξήγησε.