Αθλητικά

Euroleague: Οι διαιτητές στο ντέρμπι “αιωνίων” στο ΣΕΦ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποιοι διαιτητές θα σφυρίξουν στην αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ.

Η Euroleague ανακοίνωσε πως διαιτητές για το αυριανό (3/3) ντέρμπι των «αιωνίων» που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ (21:00), θα είναι οι Ντάνιελ Ιερεθουέλο (Ισπανία), Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία) και Ούρος Νίκολιτς (Σερβία).



Ο Ισπανός, που είχε «σφυρίξει» στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 85-87 (2.3 .2018/ΟΑΚΑ), ήταν παρών την τρέχουσα σεζόν σε τρεις ήττες των «ερυθρόλευκων», από Βιλερμπάν (82-63), Εφές (67-86) και Ερυθρό Αστέρα (88-81), καθώς επίσης στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπάγερν (98-83) και την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο (78-79).



Ο Σλοβένος «σφύριξε» στην ήττα (98-86) του Παναθηναϊκού από την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, ενώ ο Σέρβος ήταν στην ήττα του Ολυμπιακού από τη Βιλερμπάν (82-63), αλλά και στις ήττες του Παναθηναϊκού από την Άλμπα (105-106) και την Αρμάνι (96-87).