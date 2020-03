Κόσμος

Κορονοϊός: Σκότωσε αστυνομικούς που τον σταμάτησαν για έλεγχο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Νεαρός αρνήθηκε να σταματήσει με το αυτοκίνητό του και μαχαίρωσε δύο άτομα, έναν εκ των οποίων θανάσιμα.

Ένας άνδρας στην Κίνα καταδικάστηκε σε θάνατο επειδή μαχαίρωσε και σκότωσε δύο αξιωματούχους που βρίσκονταν σε μπλόκο το οποίο έλεγχε τους διερχόμενους για να εντοπίσει φορείς του νέου κορονοϊού, έγινε γνωστό σήμερα από δικαστική πηγή.

Ο 23χρονος Μα Ζιανγκούο καταδικάστηκε χθες Κυριακή στην εσχάτη των ποινών από τοπικό δικαστήριο της Κίνας μετά την επίθεση που εξαπέλυσε στις 6 Φεβρουαρίου.

Ο Μα, που οδηγούσε ένα φορτηγάκι, αρνήθηκε να σταματήσει στο σημείο ελέγχου στο χωριό Χονγκχέ της επαρχίας Γιουνάν, που συνορεύει με το Βιετνάμ, ενώ ο συνοδηγός του προσπάθησε να αφαιρέσει από το οδόστρωμα τα εμπόδια που δεν του επέτρεπαν να περάσει, σύμφωνα με το τοπικό δικαστήριο.

Αξιωματούχος που βιντεοσκοπούσε τη σκηνή με το κινητό του τηλέφωνο δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον Μα, ο οποίος τον χτύπησε στο στήθος και την κοιλιά. Στην συνέχεια ο 23χρονος επιτέθηκε σε άλλον αξιωματούχο που έσπευσε να βοηθήσει τον συνάδελφό του.

Και οι δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Το δικαστήριο του Χονγκχέ εκτίμησε ότι ο Μα «δεν υπάκουσε» στις οδηγίες των τοπικών στελεχών, «αγνόησε τους νόμους» σχετικά με την επιδημία και διέπραξε ένα «ιδιαίτερα ειδεχθές» έγκλημα.

Στην Κίνα οι αρχές έχουν υιοθετήσει πολλά μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων αλλά και καραντίνας στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την εξάπλωση της επιδημίας του νέου κορονοϊού.