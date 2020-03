Παράξενα

Λαγάνα… 160 κιλών! (εικόνες)

Δείτε την λαγάνα… «γίγας» και το θέμα που υπήρχε πάνω της.

Για μια ακόμη φορά ο φούρνος Αντωνίου στον Άγιο Σεραφείμ τήρησε το έθιμο που ο ίδιος έχει δημιουργήσει παρασκευάζοντας την δική του λαγάνα γίγας.

Φέτος ο… ήρωας της λαγάνας είναι ο Λεωνίδας που όπως επισημαίνει ο κύριος Αντωνίου έφυγε από την Σπάρτη και ήρθε στην Φθιώτιδα για να πολεμήσει.

Η λάχανα έχει βάρος 160 κιλά και χρειάστηκαν περίπου 120 κιλά αλεύρι και 8 ώρες για να ετοιμαστεί.

Θα πρέπει να τιμήσουμε τον ήρωα και να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του τόπου μας επισημαίνει μιλώντας στο Star Κεντρικής Ελλάδας ο κύριος Αντωνίου.

Πηγή: tvstar.gr