Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εξετάζεται πιθανό κρούσμα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν πληροφορίες για τον ασθενή ο οποίος μετέβη στο νοσοκομείο.

Νέο πιθανό κρούσμα για κορονοϊό εξετάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία γυναίκα, η οποία έχει κάποια από τα συμπτώματα του ιού και εξετάζεται ως ύποπτο κρούσμα, ενώ τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα από τους αρμόδιους για αυτή την περίπτωση.

Όσον αφορά ακόμα ένα περιστατικό που εξετάστηκε χθες στο Νοσοκομείο Χανίων ως πιθανό κρούσμα, τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά για κορονοϊό.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν εξεταστεί αρκετά άτομα για κορονοϊό στα Χανιά.

Πηγή: Χανιώτικα Νέα