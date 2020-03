Τουρκική προβοκάτσια για νεκρό στον Έβρο – “Fake news” απαντά ο Πέτσας

Με μια ανάρτηση στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαψεύδει βίντεο που μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ.

Προβοκάτσια με εικόνες που δείχνουν μετανάστη να πέφτει νεκρός από ελληνικά πυρά στα ελληνοτουρκικά σύνορα, διεξάγει η Άγκυρα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πετσας έκανε την εξής ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

«Το βίντεο που δείχνει θύμα στα Ελληνο-Τουρκικά σύνορα είναι ψευδής είδηση. Καλούμε τους πάντες να δείξουν προσοχή όταν αναμεταδίδουν νέα που προωθούν την Τουρκική Προπαγάνδα», έγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Νωρίτερα τα τουρκικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως υπάρχει ένας νεκρός μετανάστης στα σύνορα του Έβρου.



Μάλιστα, η Hurriyet επικαλέστηκε πληροφορίες που μετέδωσε ο δημοσιογράφος του κρατικού καναλιού TRT, σύμφωνα με τις οποίες ο νεκρός είναι ο Ahmet Ebu Emed, ο οποίος έφτασε στα ελληνοτουρκικά σύνορα με τη βοήθεια φίλων του.



Την είδηση μετέδωσε και το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο δύο πηγές των τουρκικών αρχών. Όπως αναφέρει ο μετανάστης ήταν από τη Συρία και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επεισοδίων στα σύνορα.

Το βίντεο που αναπαράγουν τα τουρκικά ΜΜΕ:

This is the first reported death among migrants trying to cross from Turkey to Greece.



One syrian man was shot dead by Greek border guards. Here is the video.@akhbar pic.twitter.com/LIM5L8d03h