Κοινωνία

Σε ντουλάπα συνελήφθησαν κλέφτες στα νότια προάστια

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε σπείρα νεαρών κακοποιών με «πλούσια» δράση.

Συνελήφθησαν στην Ηλιούπολη, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, τρείς αλλοδαποί, ηλικίας 24, 23 και ετών, οι οποίοι λίγο νωρίτερα είχαν διαρρήξει οικία στην ίδια περιοχή.

Ειδικότερα, οι δράστες βραδινές ώρες της 28-2-2020, εισήλθαν σε διώροφη κατοικία και παραβιάζοντας την κλειδαριά της κεντρικής πόρτας διαμερίσματος, εισήλθαν σε αυτό και αφαίρεσαν κοσμήματα και ρολόγια. Στη συνέχεια με την ίδια μέθοδο, εισήλθαν στην ισόγεια αποθήκη της οικίας, πλην όμως εντοπίσθηκαν από τους προστρέξαντες αστυνομικούς της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., κρυμμένοι μέσα σε ντουλάπα και κάτω από κρεβάτι και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, διαρρηκτικά εργαλεία, πλαστική κάρτα, γάντια μιας χρήσης, ζευγάρι κάλτσες, μαντήλι προσώπου καθώς και τα αφαιρεθέντα αντικείμενα.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα του Τ.Α. Ηλιούπολης, εξιχνιάσθηκαν τέσσερις (4) περιπτώσεις κλοπών από οικίες στην περιοχή της Ηλιούπολης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.