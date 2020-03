Κόσμος

Ερντογάν: Εκατομμύρια μετανάστες θα κατευθυνθούν στην Ευρώπη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζει τις προκλητικές δηλώσεις και τις απειλές κατά της ΕΕ ο Τούρκος Πρόεδρος.

«Εκατομμύρια» μετανάστες θα κατευθυνθούν «σύντομα» προς την Ευρώπη, αφού η Τουρκία άνοιξε τα σύνορά της, είπε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εντείνοντας τις πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Αφότου ανοίξαμε τα σύνορά μας (την Παρασκευή) ο αριθμός εκείνων που κατευθύνθηκαν προς την Ευρώπη έφτασε τις εκατοντάδες χιλιάδες. Σύντομα ο αριθμός αυτός θα φτάσει τα εκατομμύρια», είπε ο Ερντογάν σε ομιλία του στην Άγκυρα.

Οι αριθμοί αυτοί, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο τα όσα διαπίστωσαν οι ανταποκριτές του επί τόπου, «φαίνονται υπερβολικά υπερεκτιμημένοι».

Απευθυνόμενος εξάλλου στο συριακό καθεστώς, ο Ερντογάν είπε ότι οι απώλειες σε στρατιώτες και στρατιωτικό εξοπλισμό που έχει υποστεί μέχρι τώρα λόγω των επιθέσεων της Τουρκίας και των ανταρτών «είναι απλώς η αρχή». Κάλεσε τις συριακές δυνάμεις να αποσυρθούν στις γραμμές που έχει καθορίσει η Άγκυρα απειλώντας πως αν δεν το κάνουν «δεν θα μείνει κεφάλι στους ώμους τους».

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η χώρα του δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη Ρωσία και το Ιράν, που στηρίζουν το καθεστώς του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.