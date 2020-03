Life

Γλέντησαν τα Κούλουμα με Άντζελα Δημητρίου στο “Πρωινό” (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η Άντζελα Δημητρίου ερμήνευσε παλιές και νέες επιτυχίες της και ξεσήκωσε την πρωινή παρέα του ΑΝΤ1 και τους τηλεθεατές.