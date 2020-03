Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Έσπασαν” τα τηλέφωνα στον ΕΟΔΥ από πολίτες για πιθανά κρούσματα

Επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια στο Κέντρο Επιχειρήσεων και το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΔΥ.

Ο Υπουργός υγείας Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, όπου συντονίζονται όλες οι ενέργειες των υγειονομικών αρχών αναφορικά με τον νέο κορονοϊό.

Το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΔΥ έχει δεχτεί τις τελευταίες μέρες πάνω από 40.000 κλήσεις, ενώ υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων έχουν ελεγχθεί δείγματα από 504 πολίτες.

Ο υπουργός Υγείας, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ Παναγιώτη Αρκουμανέα, συνομίλησε με τους εργαζόμενους στο Κέντρο Επιχειρήσεων και το τηλεφωνικό κέντρο και τους συνεχάρη, καθώς «σε εικοσιτετράωρη βάση δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση του κόσμου, που αυτή την περίοδο αγωνιά και θέλει να ενημερωθεί υπεύθυνα» όπως αναφέρει το Υπουργείο Υγείας.