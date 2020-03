Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Ο σχετικά καλός καιρός του εορταστικού τριημέρου, δεν θα κρατήσει και πολύ, αφού από αύριο και κυρίως από την Τετάρτη, περιμένουμε περισσότερες βροχές, μπόρες, νοτιάδες με μικρή υποχώρηση του υδραργύρου.

Για αύριο Τρίτη, περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αργότερα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 2 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 4 έως 20 και νοτιότερα από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 6, στα πελάγη 7 με 8 μποφόρ.

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, ενημερώνει για την Μονίλια στη Δαμασκηνιά. Οι μουμιοποιημένοι καρποί που παρέμειναν πάνω στο δέντρο είτε στο έδαφος, διατηρούν το μόλυσμα της Μονίλιας σε όλη την διάρκεια του χειμώνα. Ο μύκητας προσβάλει και τα κλαδιά, δημιουργώντας πληγές από τις οποίες εκρέει κόμμι και σχηματίζονται έλκη. Από τους καρπούς και τα έλκη θα προέλθουν οι πρωτογενείς μολύνσεις που θα μολύνουν τα άνθη.

• Σημαντικό μέτρο πρόληψης της ασθένειας είναι η εξαφάνιση των αρχικών εστιών μόλυνσης. Αυτό μπορεί να γίνει με τον καθαρισμό και την καταστροφή όλων των κλάδων που φέρουν έλκη, καθώς και των μουμιοποιημένων καρπών στα δέντρα και το έδαφος.

• Τα σέπαλα, τα πέταλα, οι ανθήρες και το στίγμα αποτελούν τα ευαίσθητα όργανα του άνθους που μπορεί να προσβληθούν από την Μονίλια.

• Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν τις πρωτογενείς μολύνσεις στις ποικιλίες που βρίσκονται στο στάδιο C.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.

