Οικονομία

Σταϊκούρας για επιπτώσεις από κορονοϊό: ψυχραιμία, νηφαλιότητα και ενημέρωση

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στο Eurogroup της Τετάρτης η πρώτη αποτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων…

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας επισκέφθηκε το Βελιγράδι όπου συναντήθηκε με τον ομόλογο του της Σερβίας Σίνισα Μάλι, τον υπουργό Εμπορίου, Τουρισμού και Τηλεπικοινωνιών Ράσιμ Λιάγιτς, καθώς και με τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας.

Κατά τις συναντήσεις με τους υπουργούς Μάλι και Λιάγιτς διαπιστώθηκε ότι οι διμερείς σχέσεις είναι καλές και εξετάστηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης τους.

«Συζητήσαμε εκτός των διμερών σχέσεων και το κομμάτι των δημόσιων οικονομικών, ειδικά με τον υπουργό κ. Μάλι, για την πορεία της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης των δύο οικονομιών. Συζητήσαμε για τις προκλήσεις που έχουν μπροστά τους οι δύο χώρες, κυρίως όσον αφορά έκτακτα γεγονότα που έχουν επίπτωση στην οικονομία, όπως είναι ο κορονοϊός που θα επηρεάσει όλες τις χώρες και συμφωνήσαμε να βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σταϊκούρας.

Από τους Έλληνες επιχειρηματίες ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες τους στην Σερβία και τους διαβεβαίωσε ότι το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών θα παράσχει κάθε βοήθεια για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. «Ζήτησα να ενημερωθώ πώς μπορεί το υπουργείο να βοηθήσει και να ενισχύσει τη λειτουργία των ελληνικών επιχειρήσεων. Αναμένω να μου στείλουν ένα υπόμνημα συνολικό όπου θα καταγράφονται συγκεκριμένες, στοχευμένες δράσεις» ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών.

Στη δήλωση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σταϊκούρας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις επιπτώσεις του κοροναϊού στην ελληνική οικονομία, επισημαίνοντας ότι είναι ένα θέμα που έχει παγκόσμιες διαστάσεις και πρέπει να αντιμετωπιστεί συλλογικά.

«Επίκειται ένα Eurogroup την Τετάρτη, μέσω τηλεδιάσκεψης, στο οποίο θα γίνει μία πρώτη αποτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού. Είναι ένα θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη, όλες τις χώρες της ΕΕ και όχι μόνο αυτές. Απαιτείται ψυχραιμία, νηφαλιότητα και ενημέρωση, και στο πλαίσιο αυτό πριν από λίγο ξεκίνησαν αναρτήσεις στο taxisnet, αποστολή e-mails ή μηνυμάτων στα κινητά, και σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες» ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας.

Υπογράμμισε ότι δεν αποτελούν μείζον ζήτημα για την οικονομία οι αρνητικές τάσεις που εκδηλώνονται στο χρηματιστήριο και την αγορά ομολόγων, αλλά η επίπτωση που θα έχει το θέμα του κοροναϊού στα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή στην κατανάλωση, στις επενδύσεις και στις εξαγωγές.

«Άρα, πιο πολύ μ΄ ενδιαφέρουν τα πραγματικά στοιχεία της οικονομίας παρά το ομόλογο και το χρηματιστήριο. Διότι αυτήν τη στιγμή, φέτος, έχουμε καλυμμένες τις χρηματοδοτικές ανάγκες. Δεν είναι μείζον θέμα να βγούμε στις αγορές. Θέλουμε να βγαίνουμε ανά τρίμηνο, αλλά, εφόσον οι συνθήκες μάς ευνοούν. Αν οι συνθήκες δεν ευνοούν παγκοσμίως κάτι, αυτό θα επηρεάσει και την Ελλάδα. Το κρίσιμο θέμα είναι ποιες είναι οι επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία στην Ελλάδα, στα δημόσια οικονομικά, στα έσοδα και στην ανάπτυξη. Αυτό το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά, έχουμε τρέξει διάφορα σενάρια σαν υπουργείο Οικονομικών, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προσπαθούμε να συγχρονίσουμε τις ενέργειες μας. Η ελληνική οικονομία έχει φτάσει στα καλύτερα της, προχθές ανακοινώθηκε ο δείκτης οικονομικού κλίματος και είναι στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων είκοσι ετών. Η ψυχολογία της αγοράς είναι πολύ καλή» επισήμανε ο υπουργός Οικονομικών.

Στην ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ αν τα γεγονότα με τους πρόσφυγες/μετανάστες στο Έβρο και τα ελληνικά νησιά θα επηρεάσουν την οικονομία της χώρας ο κ. Σταϊκουρας δήλωσε: «Δεν είναι ακόμη μετρήσιμο. Ο κορονοϊός στην ψυχολογία του κόσμου φέρνει φόβο που σημαίνει μείωση κατανάλωσης, μείωση τζίρου, μείωση μετακινήσεων και έχει αρνητικές οικονομικέ επιπτώσεις. Το άλλο θέμα δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα επηρεάσει την οικονομία». Συμπλήρωσε δε ότι η αντιμετώπιση της κρίσης από την ελληνική κυβέρνηση ενισχύει το συναίσθημα ασφάλειας των πολιτών. «Είναι αλήθεια ότι μπορεί να εκδηλωθεί φοβία από το ενδεχόμενο εισροής μεταναστών, από την άλλη όμως ενισχύεται στους πολίτες κατά πολύ το αίσθημα της εθνικής αξιοπρέπειας. Ο πολίτης νιώθει πιο αξιοπρεπής, πιο αυτοδύναμος που μπορούν η ελληνική Αστυνομία και ο Στρατός και κρατούν αυτήν την στάση, δηλαδή να μην επιτρέπουν να περάσει κανένας», κατέληξε ο Χρήστος Σταϊκούρας.