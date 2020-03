Κοινωνία

Έβρος: Χημικά και μάχες στα σύνορα (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μάχη σε διπλωματικό επίπεδο από την κυβέρνηση. Επιθέσεις σε ελληνικές δυνάμεις. Μπάλωμα στα συρματοπλέγματα και συνεχείς συλλήψεις.

Χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες παραμένουν συγκεντρωμένοι στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία, στο κλειστό από ελληνικής μεριάς τελωνείο Καστανέων, με σκοπό την είσοδό τους σε ελληνικό έδαφος, κάτι που αποτρέπουν ο Ελληνικός Στρατός και η Ελληνική Αστυνομία.

Σε χθεσινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ αποφασίστηκε η σκλήρυνση των μέτρων φύλαξης των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, ενώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε πως όποιος περνά τα σύνορα της χώρας μας θα επιστρέφεται πίσω, καθώς και ότι αναστέλλονται για έναν μήνα οι αιτήσεις ασύλου.

Ο Ερντογάν, πάντως, συνεχίζει τις προκλητικές δηλώσεις του, αφού σήμερα απείλησε την Ευρώπη ότι εκατομμύρια πρόσφυγες θα περάσουν τα σύνορά της. Ήδη οι αφίξεις στα νησιά του Αιγαίου έχουν ξεπεράσει τις 1000, οι περισσότερες εκ των οποίων στη Λέσβο, ενώ βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε το Λιμενικό Σώμα, δείχνει τουρκική ακταιωρό να συνοδεύει τη λέμβο που στη συνέχεια ανετράπη, στοιχίζοντας τη ζωή ενός παιδιού.

Η ελληνική κυβέρνηση διεξάγει, από την πλευρά της, διπλωματικό μαραθώνιο για την ευρωπαϊκή στήριξη στη φύλαξη των συνόρων, κάτι που φαίνεται να αποδίδει, αφού η μία μετά την άλλη οι κυβερνήσεις δηλώνουν ότι θα στείλουν βοήθεια στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και η πρόεδρος της Κομισιόν θα συνοδεύσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αύριο, Τρίτη, στον Έβρο.

Συνεχή επεισόδια στον Έβρο

Αν και τα πνεύματα κυλούν πιο ήρεμα σήμερα, κάθε τόσο δημιουργούνται εντάσεις με τους συγκεντρωμένους στη νεκρή ζώνη να πετούν πέτρες και δακρυγόνα στις ελληνικές δυνάμεις.

Χθες ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά όταν ένας μετανάστης του πέταξε πέτρα στο κεφάλι. Η κατάστασή του ωστόσο, δεν κρίθηκε σοβαρή και επέστρεψε στα καθήκοντά του, αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες.

Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται χιλιάδες κόσμου, με την παρότρυνση των επίσημων και μη τουρκικών Αρχών, οι οποίες συχνά έχουν εξασφαλίσει και τη μεταφορά τους, με την υπόσχεση ότι έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Οικογένειες, ηλικιωμένοι και νέοι άνθρωποι περνούν με βάρκες τον Έβρο ή προσπαθούν να κόψουν τα συρματοπλέγματα του φράχτη, για να συλληφθούν από τις ελληνικές Αρχές, μόλις γίνουν αντιληπτοί.

Από τις 06:00 το πρωί ως τις 18:00 το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας δεν επιτράπηκε η παράνομη είσοδος στην Ελλάδα στην περιοχή του Έβρου συνολικά σε 4.354 άτομα.

Στο ίδιο διάστημα συνελήφθησαν 42 παράνομοι μετανάστες, κυρίως από Αφγανιστάν, Πακιστάν και Μαρόκο.

Από τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου ως τις 18:00 το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας η συνολική εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:

-Αποτράπηκαν 24.203 προσπάθειες παράνομης εισόδου στη χώρα.

-Συνελήφθησαν συνολικά 183 άτομα.

Οι συλληφθέντες έχουν μεταφερθεί σε κέντρα κράτησης μεταναστών και οι καταδικασθέντες (για παράνομη είσοδο) σε καταστήματα κράτησης. Τα άτομα που δικάστηκαν σήμερα για παράνομη είσοδο στη χώρα καταδικάστηκαν σε τέσσερα έτη φυλάκιση χωρίς αναστολή και 10.000 ευρώ χρηματική ποινή έκαστος.

Επιπλέον, δυνάμεις του Ελληνικού Στρατού επιδιορθώνουν κάθε τόσο τις τρύπες που δημιουργούνται στο φράχτη που χωρίζει τις δύο χώρες.

Σύμφωνα με μαρτυρία συλληφθείσας από το Καμερούν, ειπώθηκε από την Τουρκία ότι θα ανοίξουν τα σύνορα για μετανάστες και πρόσφυγες από την Παρασκευή και για 72 ώρες.

Η ίδια μπήκε σε ένα από τα δεκάδες λεωφορεία και mini bus που μεταφέρουν ανθρώπους από την Κωνσταντινούπολη στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Όπως ισχυρίζεται, ήταν μία μεταξύ 2000 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων παιδιά και οικογένειες, κυρίως από τη Συρία.

«Μου είπαν ‘πήγαινε προς τα εκεί’. Μου πήραν τα χρήματα, τα πράγματα και μετά μου είπαν ότι πρέπει να περάσω μέσα από το ποτάμι».

Λίγο αφού έφτασε στην Ελλάδα, συνελήφθη, μαζί με άλλους.