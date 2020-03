Πολιτική

Πέθανε ο Γιάννης Κατσαφάδος

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Θερμά συλλυπητήρια εξέφρασε στους οικείους του η Νέα Δημοκρατία.

“Έφυγε” από τη ζωή ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Κατσαφάδος.

Σε ανακοίνωσή της η ΝΔ εκφράζει μεγάλη θλίψη για την απώλειά του, τονίζοντας ότι υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξη σε δύσκολα χρόνια.

Ο Γιάννης Κατσαφάδος εξελέγη βουλευτής Πειραιά και Νήσων στις εκλογές του 1974 και βουλευτής Α' Πειραιά στις εκλογές του 1977, ενώ ήταν από τους πρώτους ευρωβουλευτές της ΝΔ.

«Ο Γιάννης Κατσαφάδος υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξη σε δύσκολα χρόνια. Στους οικείους του εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια» αναφέρει η ΝΔ.