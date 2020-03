Πολιτική

Γερμανία: πολιτική και πρακτική η στήριξη στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Νέα επικοινωνία της Άγκελας Μέρκελ με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Το μήνυμα προς την Ελλάδα και την Τουρκία.

«Η Ελλάδα πρέπει να γνωρίζει ότι έχει την αλληλεγγύη των άλλων ευρωπαϊκών χωρών - και σίγουρα της γερμανικής κυβέρνησης. Και αυτή η αλληλεγγύη είναι και πολιτική και πρακτική», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ και πρόσθεσε ότι το Βερολίνο έχει «πλήρη συνείδηση» του σε πόσο δύσκολη και απαιτητική κατάσταση βρίσκεται η χώρα. Τόνισε δε ότι η σημερινή κατάσταση «δεν είναι στο πνεύμα της Συμφωνίας» Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας για το προσφυγικό και γνωστοποίησε ότι η Καγκελάριος 'Αγκελα Μέρκελ είχε το Σαββατοκύριακο και νέα τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Βιώνουμε αυτή την στιγμή σίγουρα μια κατάσταση η οποία δεν είναι στο πνεύμα της Συμφωνίας. Αλλά δεν έχουμε ακούσει και καταγγελία της Συμφωνίας . Θεωρούμε ότι η Συμφωνία εφαρμόζεται. Και όπου υπάρχει τώρα δυσαρέσκεια από τουρκικής πλευράς, διότι η τουρκική πλευρά νιώθει ένα αυξημένο βάρος, πρέπει να το συζητήσουμε», δήλωσε ο κ. Ζάιμπερτ απαντώντας σε αλλεπάλληλες ερωτήσεις για το θέμα. «Βιώνουμε πρόσφυγες και μετανάστες, στους οποίους λέγεται από τουρκικής πλευράς ότι ο δρόμος προς την Ε.Ε. είναι ανοιχτός πλέον. Και βεβαίως δεν είναι», επισήμανε ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι «αυτό οδηγεί αυτούς τους ανθρώπους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, σε μία άκρως δύσκολη κατάσταση και φέρνει βεβαίως και την Ελλάδα μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις». Όλα αυτά είναι πλήρως γνωστά στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, διευκρίνισε, για να τονίσει ότι το Βερολίνο «εξακολουθεί να είναι πεπεισμένο για την αξία της συμφωνίας και περιμένει ότι θα τηρηθεί - η κατάσταση όπως παρουσιάζεται τώρα στα σύνορα είναι μια κατάσταση που πρέπει να υπερβούμε και αυτό θα είναι δυνατό μέσω συνομιλιών. Για αυτό θα είναι καλό αν η ευρωπαϊκή ηγεσία επιδιώξει σύντομα αυτές τις συνομιλίες», ανέφερε ο κ. Ζάιμπερτ.

Περιγράφοντας περαιτέρω την κατάσταση, ο εκπρόσωπος της Καγκελαρίου Μέρκελ τόνισε ότι πρέπει να επιστρέψουμε στους σκοπούς της Συμφωνίας. «Εμείς είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε και από άλλους να την τηρήσουν», δήλωσε, ενώ διευκρίνισε ότι δεν θεωρεί ότι η ΕΕ δεν τηρεί την δική της πλευρά της Συμφωνίας.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν η γερμανική κυβέρνηση γνωρίζει περί χρήσης όπλων και δακρυγόνων από την ελληνική πλευρά στα σύνορα, ο Στέφεν Ζάιμπερτ δήλωσε ότι το Βερολίνο δεν έχει ίδια γνώση για κάτι τέτοιο και, επομένως, δεν σχολιάζει σχετικά. «Εμείς καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα, με αυτά τα οποία προκλήθηκαν στα χερσαία και στα θαλάσσια σύνορά της από την τουρκική πλευρά, βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και η Καγκελάριος το εξέφρασε αυτό στον κ. Μητσοτάκη στην τηλεφωνική τους επικοινωνία. Και τώρα πρέπει να βρεθούν δρόμοι - και μπορούν να είναι μόνο οι δρόμοι των συνομιλιών ώστε να σταθεροποιηθεί και πάλι η κατάσταση και μόνο αυτό θα βοηθήσει τους ανθρώπους. Διότι η κατάσταση όπως φαίνεται τώρα, τόσο κλιμακωμένη, είναι σε βάρος των ανθρώπων», κατέληξε.