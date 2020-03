Πολιτική

Έκτακτο Συμβούλιο των ΥΠΕΣ της ΕΕ για την Ελλάδα

Να υιοθετηθούν μέτρα στήριξης για την Ελλάδα, ζητά ο Μαργαρίτης Σχοινάς...

«Κανείς δεν μπορεί να εκβιάσει ή να εκφοβίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς, αναφερόμενος στις απειλές του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να ανοίξει τα σύνορα σε εκατομμύρια πρόσφυγες, ενώ κάλεσε την Ε.Ε. να επιδείξει ενότητα.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει πάντα, όταν βρίσκεται ενώπιον δοκιμασίας, να επιδεικνύει ενότητα», δήλωσε ο κ. Σχοινάς από το Βερολίνο, με το βλέμμα και στην έκτακτη συνάντηση των υπουργών Εσωτερικών της Ε.Ε., την Τετάρτη την οποία, όπως εξήγησε, ζήτησε χθες ο ίδιος και η οποία θα αποτελεί την ευκαιρία να υιοθετηθούν μέτρα υποστήριξης για την Ελλάδα.

Ο ευρωπαίος Επίτροπος, στο περιθώριο του Συνεδρίου για το μέλλον της Ευρώπης, το οποίο διοργάνωσε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το Ίδρυμα Bertelsmann, μίλησε ευθέως για «κρίση», αλλά επισήμανε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ευκαιρία «να προστατεύσουμε από κοινού τα ευρωπαϊκά σύνορα, να επιδείξουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Βουλγαρία και να προχωρήσουμε την μεταναστευτική πολιτική». Στο ίδιο πλαίσιο ο κ. Σχοινάς επανέλαβε ακόμη την ανάγκη για ενίσχυση της FRONTEX.