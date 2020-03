Κοινωνία

Προσποιούνταν τους αστυνομικούς κι έκαναν ληστείες

Τα μέλη της σπείρας έκαναν και… κατ΄οίκον έρευνες σε περιοχές της Αττικής…

Περισσότερες από τέσσερις ληστείες και είκοσι κλοπές σε βάρος αλλοδαπών στην Αττική, διέπραξε, σύμφωνα με την αστυνομία, σπείρα που εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν, στο Καματερό και τα Άνω Λιόσια, δύο άνδρες 50 και 28 ετών και μια 29χρονη, μέλη της σπείρας, κατηγορούμενοι για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, ληστείας, διακεκριμένων κλοπών, αντιποίηση, απάτη, παράνομη βία και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Παράλληλα, αναζητείται ακόμα ένας συνεργός τους.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δράστες είχαν συστήσει, από τον Σεπτέμβριο του έτους 2019, εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν στη Δυτική Αττική και ειδικότερα στις περιοχές της Φυλής, Ζεφυρίου, Ιλίου, Χαϊδαρίου, Αιγάλεω, Αγίων Αναργύρων και Αχαρνών, με σκοπό την διάπραξη ληστειών και κλοπών. Οι δράστες, που επέβαιναν σε Ι.Χ αυτοκίνητο, πλησίαζαν πεζούς αλλοδαπούς και προσποιούμενοι του αστυνομικούς, τους αφαιρούσαν χρήματα, τιμαλφή και έγγραφα.

Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, μετέβαιναν με τα θύματα στα σπίτια τους, όπου με το πρόσχημα της κατ΄οίκον έρευνας αφαιρούσαν χρήματα, τιμαλφή και έγγραφα παραμονής τους. Ορισμένες φορές, προκειμένου να εξαναγκάσουν τα θύματα να τους παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή, χρησιμοποιούσαν, απειλή και χρήση σωματικής ή ψυχολογικής βίας.

Στην κατοχή τους, καθώς και σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, Ι.Χ αυτοκίνητο, μικροποσότητα κάνναβης, κινητό τηλέφωνο και κάρτα sim.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε στον ανακριτή, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τη συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.