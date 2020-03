Πολιτική

Μεταναστευτικό: Ευρωπαϊκή “ομπρέλα” στήριξης στην Ελλάδα

Στα ελληνοτουρκικά σύνορα κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Αποστολή βοήθειας προαναγγέλλουν ευρωπαϊκές χώρες για τη φύλαξη των συνόρων. Διπλωματικός «πυρετός» στην Αθήνα.

Καρπούς αποδίδει ο συνεχής διπλωματικός πυρετός και οι έκτακτες εκκλήσεις της Αθήνας για ευρωπαϊκή βοήθεια, μετά το άνοιγμα των συνόρων από την Τουρκία και το «σπρώξιμο» δεκάδων χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών σε ελληνικό και ευρωπαϊκό έδαφος.

Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με Ευρωπαίους ομολόγους του, οι οποίοι δηλώνουν την έμπρακτη στήριξή τους στη διαφύλαξη των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί αύριο, Τρίτη, στον Έβρο, όπου συνοδεία των προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Κομισιόν και του Ευρωκοινοβουλίου, θα επιθεωρήσουν την περιοχή, προτού κάνουν δηλώσεις στο διεθνή και ελληνικό Τύπο.

«Η πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους θα βρεθούν στον Έβρο. Οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli θα αφιχθούν στην Αλεξανδρούπολη στις 13:05 ώρα Ελλάδος, όπου θα τους υποδεχτεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την ίδια ώρα θα φτάσουν στην Αλεξανδρούπολη ο Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, ο Πρωθυπουργός της Κροατίας Andrej Plenkovic και ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Εσωτερικών της Κροατίας, Davor Bozinovic, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην επίσκεψη στον Έβρο.

Στη συνέχεια, οι αξιωματούχοι θα πετάξουν με ελικόπτερο πάνω από τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία και στις 14:15 θα προσγειωθούν στην περιοχή της Ορεστιάδας, όπου θα επισκεφτούν το Φυλάκιο 1. Θα ακολουθήσει ενημέρωση από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο.

Στις 15:30, ο Πρωθυπουργός και οι επικεφαλής των τριών θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Michel, κα. von der Leyen και κ. Sassoli, θα κάνουν κοινές δηλώσεις στα ΜΜΕ, στο Πνευματικό Κέντρο των Καστανιών.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, βρίσκεται σε παράλληλο μαραθώνιο ενημέρωσης των Ευρωπαίων ομολόγων του, ενόψει της έκτακτης Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών, που ορίστηκε για την ερχόμενη Παρασκευή στο Ζάγκρεμπ, κατόπιν ελληνικού αιτήματος. Θα υποδεχθεί, επιπλέον, την Τρίτη στην Αθήνα τον Αυστριακό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος θα έχει συνάντηση και με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νότη Μηταράκη.

Η Αυστρία είναι μία μόνο από τις χώρες που στηρίζουν την Ελλάδα όσο αφορά στη φύλαξη των συνόρων της και των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Πρόεδρο της χώρας να διαμηνύει ότι, «Ελλάδα και Βουλγαρία δεν πρέπει να αφεθούν μόνες».

Η Αυστρία επιθυμεί να στηρίξει «με προσωπικό, με υλικό και με χρήματα» την Ελλάδα και τις άλλες βαλκανικές χώρες τις οποίες αφορούν οι νέες εξελίξεις στο προσφυγικό, τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Καρλ Νέχαμερ, κατά την συνάντηση του το μεσημέρι με τον Ούγγρο ομόλογό του Σάντερ Πίντερ στο Νίκελσντορφ στα αυστρο-ουγγρικά σύνορα.

Η Frontex (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής), από την άλλη, έκανε λόγο για ταχεία επέμβαση στήριξης στην Ελλάδα, κατόπιν αιτήματος που έλαβε χθες. «Εξετάζουμε πώς θα στηρίξουμε καλύτερα την Ελλάδα όσο το δυνατόν γρηγορότερα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο εκτελεστικός διευθυντής της.

«Η Ελλάδα πρέπει να γνωρίζει ότι έχει την αλληλεγγύη των άλλων ευρωπαϊκών χωρών - και σίγουρα της γερμανικής κυβέρνησης. Και αυτή η αλληλεγγύη είναι και πολιτική και πρακτική», δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ και πρόσθεσε ότι το Βερολίνο έχει «πλήρη συνείδηση» του σε πόσο δύσκολη και απαιτητική κατάσταση βρίσκεται η χώρα. Τόνισε δε ότι η σημερινή κατάσταση «δεν είναι στο πνεύμα της Συμφωνίας» Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας για το προσφυγικό και γνωστοποίησε ότι η Καγκελάριος 'Αγκελα Μέρκελ είχε το Σαββατοκύριακο και νέα τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Γάλλος Πρόεδρος, με ένα μήνυμά του στο twitter, τόνισε πως η χώρα του είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προσπάθεια να στηριχθεί και να προστατευτεί η χώρα στα σύνορά της, με αφορμή την άφιξη χιλιάδων μεταναστών, μετά το άνοιγμα των συνόρων από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κροατίας, της χώρας που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, έστειλε μήνυμα στήριξης στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία με ανάρτησή του στο Twitter, όπου αναφέρεται:

«Η προεδρία της Κροατίας στην ΕΕ στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Βουλγαρίας που πασχίζουν να προστατεύσουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διατυπώνουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε».