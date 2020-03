Κοινωνία

Έβρος: προειδοποιητικές βολές στον αέρα και στις Φέρες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ομάδα αλλοδαπών επιχείρησε να περάσει, παρανόμως, από τα σύνορα, 6 χιλιόμετρα δυτικά από το ποτάμι του Έβρου.

Σκηνές έντασης στις Φέρες, όταν ομάδα περίπου 1.000 αλλοδαπών επιχείρησε να περάσει, παρανόμως, από τα σύνορα.

Την προσπάθεια των αλλοδαπών σταμάτησαν αστυνομικοί, στρατός αλλά και κάτοικοι της περιοχής , ενώ “έπεσαν” και προειδοποιητικές βολές στον αέρα.

Απετράπη η είσοδος 4354 το τελευταίο 12ωρο

Χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες είναι συγκεντρωμένοι για τέταρτη μέρα στη “νεκρή” ζώνη στα σύνορα του Έβρου, προσδοκώντας να περάσουν στην ελληνική πλευρά.

Πηγές από το Μαξίμου αναφέρουν ότι τα άτομα που δικάστηκαν σήμερα για παράνομη είσοδο στη χώρα καταδικάστηκαν σε τέσσερα έτη φυλάκιση χωρίς αναστολή και 10.000 ευρώ χρηματική ποινή έκαστος.

Από τις 06.00 το πρωί ως τις 18.00 το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας δεν επιτράπηκε η παράνομη είσοδος στην Ελλάδα στην περιοχή του Έβρου συνολικά σε 4.354 άτομα.

Στο ίδιο διάστημα συνελήφθησαν 42 παράνομοι μετανάστες, κυρίως από Αφγανιστάν, Πακιστάν και Μαρόκο.