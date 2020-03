Πολιτική

Μέρκελ: Λάθος ο “δρόμος” του Ερντογάν

Μήνυμα της Γερμανίδας Καγκελαρίου προς τον Τούρκο Πρόεδρο για την πολιτική εκμετάλλευση των προσφύγων.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερνογάν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες προκειμένου να εκφράσει την δυσαρέσκειά του απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε πριν από λίγη ώρα η Καγκελάριος 'Αγκελα Μέρκελ, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι κατανοεί πως η Τουρκία περιμένει περισσότερα από την Ε.Ε.

«Κατανοώ ότι η τουρκική κυβέρνηση και ο Πρόεδρος Ερντογάν περιμένουν περισσότερα από την Ευρώπη, αλλά το θεωρώ απαράδεκτο ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν και η κυβέρνησή του εκφράζουν τώρα αυτή την δυσαρέσκειά τους προς εμάς, την ΕΕ, αλλά "την πληρώνουν" οι πρόσφυγες. Αυτός είναι ο λάθος δρόμος», δήλωσε η Καγκελάριος και πρόσθεσε ότι θα εξακολουθήσει να συνομιλεί με την 'Αγκυρα προκειμένου η κατάσταση να διευθετηθεί και ότι το Βερολίνο θα διαθέσει διμερή βοήθεια εφόσον μια συμφωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί με την ΕΕ.