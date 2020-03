Πολιτική

Σε Λέσβο και Χίο ο Νότης Μηταράκης

Συντονισμός και εφαρμογή των αποφάσεων του ΚΥΣΕΑ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Σειρά συσκέψεων στη Λέσβο και τη Χίο είχε, την Καθρά Δευτέρα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, με σκοπό την ενημέρωση για δύο θέματα σχετικά με την απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ), την αναβάθμιση -σε μέγιστο επίπεδο- των μέτρων φύλαξης των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων της χώρας και την προσωρινή αναστολή της υποβολής αιτήσεων ασύλου όσων εισέρχονται παράνομα στη χώρα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, στη σύσκεψη στη Λέσβο συμμετείχαν ο περιφερειάρχης Β. Αιγαίου, κ. Μουτζούρης, ο δήμαρχος Μυτιλήνης, κ. Κύτελης, ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, κ. Βέρρος, ο βουλευτής της ΝΔ του νησιού, κ. Αθανασίου, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες. Αντίστοιχα, στη σύσκεψη της Χίου συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης Χίου, κ. Μπουγδάνος, ο δήμαρχος του νησιού, κ. Κάρμαντζης και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Μετά την ενημέρωση, η συζήτηση "επικεντρώθηκε στον συντονισμό και την εφαρμογή των αποφάσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο".