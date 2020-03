Κοινωνία

Κορονοϊός: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

Ποια σχολεία και για πόσες μέρες θα παραμείνουν κλειστά. Δείτε την αναλυτική λίστα.

Μετά την τελευταία εκτίμηση κινδύνου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC, 2/3/2020), εκτιμάται ότι ο κίνδυνος εμφάνισης επιδημικών εξάρσεων της νόσου COVID-19 είναι στη χώρα μας μέτριος προς υψηλός, λόγω:

α) της πρόσφατης σημαντικής αύξησης κρουσμάτων με τοπική μετάδοση της νόσου στην Ιταλία

β) της υψηλής πιθανότητας για ταχεία μετάδοση της νόσου, με την εισαγωγή της σε χώρες που έχουν λίγα κρούσματα χωρίς τοπική μετάδοση της νόσου

γ) της πιθανότητας μετάδοσης της νόσου από περιπτώσεις με ήπια συμπτωματολογία, οι οποίες δεν αναζητούν ιατρική βοήθεια

δ) των ήδη γνωστών πολλαπλών εξαγωγών της νόσου από την Ιταλία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η επίπτωση παρόμοιων επιδημιολογικών εξάρσεων θα είναι μεγάλη, ιδιαίτερα εάν αυτές συμπεριλαμβάνουν άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού ή αφορούν νοσοκομεία, επαγγελματίες υγείας ή νοσηλευόμενους.

Επιπρόσθετα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αύξησε σε παγκόσμιο επίπεδο, το βαθμό επικινδυνότητας για τη μετάδοση και τις επιπτώσεις της νόσου COVID-19 σε πολύ υψηλό.

Κατόπιν των παραπάνω, η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοιού COVID-19 εισηγήθηκε την αναστολή της λειτουργίας σχολείων που έχουν ομάδες μαθητών που έχουν επιστρέψει από οργανωμένες σχολικές εκδρομές σε περιοχές με τοπική μετάδοση της νόσου στην Ιταλία ή που ενδέχεται να ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού.

Τα σχολεία και το χρονικό διάστημα που θα ανασταλεί η λειτουργία τους είναι τα εξής:

4ου ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

11ου ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και την 13η.3.2020, κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στο πλαίσιο της από 2.3.2020 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοιού COVID-19.

2. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ακόλουθων σχολείων:

5ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 3ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και την 17η.3.2020, κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στο πλαίσιο της από 2.3.2020 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοιού COVID-19.

3. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ακόλουθων σχολείων για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για τα ακόλουθα αναλυτικά αναφερόμενα χρονικά διαστήματα:

του Νηπιαγωγείου «Ι.Μ. ΚΑΡΡΑΣ», από 3.3.2020 έως και 8.3.2020 του Γυμνασίου και Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών από 3.3.2020 έως και 8.3.2020 του Γυμνασίου και Λυκείου του Κολλεγίου Ψυχικού από 3.3.2020 έως και 8.3.2020 του 1ου ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020 του 2ου ΓΕΛ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020 του 1ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020 του 2ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020 του 3ου ΓΕΛ Ξάνθης για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και 6.3.2020 του 1ου ΕΠΑΛ Επανωμής για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και 11.3.2020 του 8ου ΕΚ Επανωμής για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και 11.3.2020 του 37ου Δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και 7.3.2020 του 64ου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 7.3.2020 του 17ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αθήνας για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και 7.3.2020 του 17ου ΓΕΛ Αθήνας για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και 7.3.2020.