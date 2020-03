Κοινωνία

Τέλος το “καλοκαιράκι”: Επιδείνωση του καιρού από την Τρίτη

Τα φαινόμενα που θα επηρεάσουν τη χώρα. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία.

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το μεσημέρι της Τρίτης, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κύρια χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας θα είναι οι βροχές και καταιγίδες στο σύνολο σχεδόν της χώρας.

Τα φαινόμενα που θα επηρεάσουν αρχικά τα βορειοδυτικά, θα επεκταθούν έως το βράδυ της Τρίτης στα περισσότερα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, ενώ από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης και στο Αιγαίο. Κατά τη διάρκεια της Τετάρτης βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο, στο Αιγαίο και στα δυτικά και βορειοανατολικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση την Τετάρτη. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη, οπότε τα φαινόμενα να περιοριστούν κυρίως σε θαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές.

Αναλυτικότερα, αύριο θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις κατά τόπους σε όλη τη χώρα, που από το μεσημέρι στα βορειοδυτικά και έως το βράδυ στα περισσότερα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Βροχοπτώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι στα βορειοδυτικά, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν στο σύνολο σχεδόν της ηπειρωτικής χώρας και στο Ιόνιο, ενώ σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το απόγευμα στα δυτικά και στο Ιόνιο.

Ιδιαίτερα για τη Θράκη αναμένονται καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου νεφώσεις και τοπικές βροχές, οι οποίες από το απόγευμα θα ενισχυθούν. Η ορατότητα στα ηπειρωτικά κατά τη διάρκεια της νύχτας θα είναι κατά τόπους περιορισμένη,ς ενώ οι συγκεντρώσεις σκόνης θα είναι σχετικά αυξημένες στα δυτικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 20, στη κεντρικά ηπειρωτικά από 7 έως 20, στα νότια ηπειρωτικά από 9 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 17, στα νησιά του Αιγαίου από 12 έως 19 και στην Κρήτη από 11 έως 21.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Σταδιακά όμως θα ενισχυθούν και από το απόγευμα θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ, από το απόγευμα όμως θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς ίσιας έντασης.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, που σταδιακά θα πυκνώσουν και προς το βράδυ υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, που προς το βράδυ θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 3 και από το μεσημέρι 2 έως 4 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς.