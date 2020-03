Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εννεαπλάσια κρούσματα εκτός Κίνας

Δραματική άνοδος των κρουσμάτων του κορονοϊού στην Ιταλία. Η ανακοίνωση του ΠΟΥ που προβληματίζει.

Ο αριθμός των νεκρών από τον νέο κορονοϊό στην Ιταλία ανήλθε σε 52 (+18) τις τελευταίες 24 ώρες, ανακοίνωσε σήμερα η Αρχή Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην Ιταλία είναι 2.036 από 1.694 χθες Κυριακή.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αρχής Πολιτικής Προστασίας, 149 άνθρωποι έχουν αναρρώσει.

Άλλοι 12 άνθρωποι ήρθαν να προστεθούν στον μακρύ κατάλογο των θυμάτων του νέου κορονοϊού στο Ιράν, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 66, ανακοίνωσε σήμερα ο υφυπουργός Υγείας Αλιρεζά Ραϊσί.

Με βάση τον νεότερο απολογισμό, οι ασθενείς ανέρχονται στους 1501, καθώς καταγράφηκαν 523 νέα κρούσματα στη χώρα.

Οι επαρχίες που έχουν πληγεί περισσότερο είναι της Τεχεράνης, της Κομ και του Γκιλάν.

Εννιαπλάσια τα κρούσματα εκτός Κίνας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε σήμερα γνωστό ότι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων του Covid-19 που καταγράφηκαν παγκοσμίως τις τελευταίες 24 ώρες είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των κρουσμάτων που καταγράφηκαν στην Κίνα.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, καταγράφηκαν σχεδόν εννεαπλάσια κρούσματα του Covid-19 εκτός της Κίνας σε σύγκριση με την Κίνα» δήλωσε ο διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε μια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη Γενεύη.

Στην Κίνα, όπου ο ιός εμφανίστηκε στα τέλη Δεκεμβρίου, ο αριθμός των κρουσμάτων συνεχίζει να μειώνεται, επισήμανε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, υπογραμμίζοντας πως 206 κρούσματα ανακοινώθηκαν στον ΠΟΥ σήμερα, ήτοι ο μικρότερος αριθμός από τις 22 Ιανουαρίου. Μονάχα 8 κρούσματα έχουν καταγραφεί εκτός της επαρχίας Χουμπέι, της εστίας της επιδημίας. Εκτός της Κίνας, έχουν καταγραφεί συνολικά 8.739 κρούσματα σε 61 χώρες, με 127 θανάτους.

Ο απολογισμός της επιδημίας του νέου κορονοϊού ξεπέρασε σήμερα τους 3.000 θανάτους παγκοσμίως και συνεχίζει να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι επιδημίες στη Νότια Κορέα, την Ιταλία, το Ιράν και την Ιαπωνία «αποτελούν τη μεγαλύτερη ανησυχία μας» τόνισε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Στο Ιράν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έστειλε σήμερα μια πρώτη ομάδα γιατρών και τόνους ιατρικού εξοπλισμού, ενώ ένα μέλος του προσωπικού του στη χώρα βγήκε θετικό στον ιό, ανακοίνωσε ο ίδιος, διευκρινίζοντας ότι ο ασθενής αυτός «έχει εμφανίσει ήπια συμπτώματα».

Σήμερα, το Ιράν απέρριψε την προσφορά των ΗΠΑ να βοηθήσουν στη μάχη κατά της ασθένειας υπό την προϋπόθεση η Τεχεράνη να υποβάλει το σχετικό αίτημα.

Σχολιάζοντας την αμερικανική πρόταση, ο διευθυντής του ΠΟΥ υπογράμμισε «τη σημασία της αλληλεγγύης την παρούσα στιγμή». Ο κορονοϊός είναι ένας «κοινός εχθρός και πρέπει να είμαστε ενωμένοι» σημείωσε.

Στη Νότια Κορέα, σχεδόν 600 νέα κρούσματα του Covid-19 καταγράφηκαν, με αποτέλεσμα ο αριθμός των ασθενών από τον νέο κορονοϊό να ανέρχεται στους 4.300, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αρχές της χώρας. Γεγονός που σημαίνει ότι αυτή η χώρα κατέγραψε πάνω από τα μισά κρούσματα εκτός της Κίνας, σχολίασε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.