Κοινωνία

Βολές με πραγματικά πυρά στο Αιγαίο

Ασκήσεις μονάδων της ΑΣΔΕΝ από τη νήσο Σαμοθράκη μέχρι και τη Μεγίστη....

Η Ελλάδα θωρακίζει τα θαλάσσια σύνορα και στέλνει μήνυμα στον Ερντογάν.

Βολές με πραγματικά πυρά από ελαφρύ και βαρύ οπλισμό ευθυτενούς τροχιάς,σε θαλάσσιες περιοχές ανατολικά των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου από τη νήσο Σαμοθράκη μέχρι τη Μεγίστη, θα εκτελούνται την 3 Μαρτίου 2020 και καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου , όπως ανακοινώθηκε από την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ).